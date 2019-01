Náchod - Do tří let je rozdělena jedna z klíčových akcí města, která je však investicí státu, konkrétně ministerstva kultury.

Stavba hasičské zbrojnice začala v loňském roce a letos, pravděpodobně koncem dubna, by měla být hotová. | Foto: archiv hasičů

„Letos bude zahájena rozsáhlá revitalizace svahů okolo zámku. Tato investice přijde na celkem 130 milionů korun a bude rozdělena do tří let. Letos se utratí 40, příští rok 60 a další rok 30 milionů korun,“ řekl nám starosta Jan Birke.

V závěru minulého roku byl schválen rozpočet města ve výši 540 milionů korun, který je jeden z nejvyšších v historii Náchoda. Podle starosty je to dané mimo jiné tím, že se dopředu důkladně přemýšlí o každé vynaložené finanční částce. „Kromě toho máme dobře a realisticky nastavenou příjmovou složku rozpočtu a vycházíme z předešlých roků,“ uvedl.

Třetí aspekt, který se odráží ve výši letošního rozpočtu je skutečnost, že město nemá žádné dluhy. „Dluhy jsou přesně to, co některá města drtí, a do takové situace se nechceme dostat,“ poznamenal Birke s tím, že v roce 2010, kdy nastoupil do funkce, mělo město dluh zhruba 70 milionů korun a muselo být oddluženo. V této souvislosti byla učiněna i nepopulární opatření. „Na městském úřadě byla tehdy velká přezaměstnanost: Byl jsem nucen udělat velmi drastické opatření, když jsem lidem sebral z platu deset procent. Bylo to nepříjemné, ale nutné, protože bylo potřeba město stabilizovat. Doufám, že už k tomu nikdy nedojde,“ vzpomíná starosta.

V letošním roce se Náchod téměř výhradně soustředí na investice, které byly už zahájeny a je třeba je letos dokončit. To městskou pokladnu přijde na 140 milionů korun. Jde zejména o novou hasičskou zbrojnici, do které bude vloženo 8 milionů korun. Počítá se rovněž s výstavbou Malých lázní. Náklady na tuto investici letos činí 14 milionů. Další téměř 11 milionů spolkne nová komunikace, která spojí ulice Raisova a Parkány. Jiráskovo koupaliště čeká rekonstrukce a modernizace šaten za 14,5 milionu a úprava sběrného dvora přijde na 9 milionů korun.

„Myslíme také na příměstské části, kde chybí pošta nebo hospoda a bohužel tam lidé chodí jenom spát. Máme tam ale stále řadu nadšenců, kteří jsou ochotni se scházet a vytvářet nějakou spolkovou činnost,“ dodal starosta Birke. Obyvatelé městské části Babí se mohou těšit na výstavbu nového sportovně-kulturního centra, která postupně vzniknou i v Jizbici a Pavlišově.



Město má samozřejmě také plány na příští tři roky. Podle starosty Jana Birke to bude takový jízdní řád, podle kterého město tři roky pojede.

„Na to, aby se cokoli nového postavilo, je nutná alespoň roční příprava. Chci, aby se nyní město nadechlo. Nechceme „vykopnout“ nějakou realizaci, ale dokončit to, co je rozdělané. Celý rok ale budeme připravovat věci až do roku 2022,“ prozradil. Velkou investicí, i když financovanou státem, bude revitalizace svahů po zámkem, která přijde na 130 milionů korun a bude zahájena letos. S tím souvisí dosud nevyřešené ukončení Karlova náměstí.

Na jeho konci by mělo stát loutkové divadlo. „Loutkářství má v Náchodě velkou tradici, stále je tady přítomné a loutkáři si zaslouží mít své vlastní divadlo. Stavba by měla přijít na zhruba 30 milionů korun ze státního rozpočtu,“ uvedl Birke. V plánu je také v souvislosti s Malými lázněmi v Bělovsi výstavba lázeňského parku v okolí vrtů s minerální vodou. Tuto architektonicky náročnou investici doplní malý ambulantní pavilon s lůžky za 10 milionů korun. Za dalších 25 milionů bude v této lokalitě zrekonstruován kamenný most.

V plánech města na příští tři roky je i revitalizace velkého parku u soudu v blízkosti Pražské ulice. „Uvažujeme o tom, že by v jeho středu vzniknul vodotrysk, který v Náchodě chybí. Park by byl také celý nasvícený. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že to někdo v pohodě přijme a dalšímu se to líbit nebude. Nikdy se však nelze zavděčit všem. Ještě ale nejsme rozhodnutí, zda se tato akce uskuteční,“ prozradil starosta.

Velmi důležitou akcí z dopravního pohledu bude jistě vytvoření silniční „zkratky“ v Kladské ulici nedaleko autobusového nádraží, která nahradí již nefunkční kolejovou vlečku, po níž se kdysi vozilo uhlí do teplárny. Končit bude v Borské ulici a významným způsobem odlehčí dopravě zejména na kruhovém objezdu U Itálie. Za tento stavební krok město zaplatí asi 18 milionů korun.

„Náchod nutně potřebuje velkou a komplexní multifunkční halu na házenou, florbal, basketbal a další sporty. Ta by měla přijít na 80 milionů korun. Mohla by vyrůst třeba na části pozemku po zbouraných budovách bývalého závodu Tepna,“ nastínil další plány Birke. Vzniknout má také park u rybníku Podborný za 3 milióny, kde nebudou chybět lávky přes vodní plochu a bude sloužit sportovcům, turistům i běžným návštěvníkům. Kromě toho se chystá revitalizace břehů řeky Metuje v lokalitě Na Hamrech, jejíž součástí bude půjčovna lodí. Tato investice spolkne přibližně 6 milionů korun.

Nutné rekonstrukce za 30 miliónu korun se dočká i kino Vesmír, které bude mít vstupy pro invalidní občany a využívat ho budou kromě filmových fanoušků také místní spolky. V Bělovsi je hojně navštěvované unikátní dopravní hřiště, do něhož se dlouhá léta neinvestovalo. Bude připraven projekt na jeho revitalizaci, která by se měla během tří let uskutečnit. Ta přijde na 15 milionů korun.

Mimo to se plánuje rekonstrukce obřadní síň na městském hřbitově za 5 milionů korun a poslední položkou je výstavba nových bytů pro mladé rodiny s dětmi a pro aktivní seniory. „Chci, aby lidé v Náchodě zůstali, pracovali a rádi tady žili. Jsem zastáncem toho, že město by mělo mít svůj bytový fond. K této výstavbě budeme čerpat dotace,“ dodal starosta Birke.

Hynek Šnajdar