S ohledem na nezlepšující se epidemickou situaci v okrese navyšuje Oblastní nemocnice Náchod (ONN) dostupnost testování na covid-19. Proto od příštího týdne otevírá dvě nová testovací místa - v Jaroměři a v Broumově. Test je nutné objednat v rezervačním systému na webových stránkách ONN.

Odběr. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Testovací místo v Jaroměři bude otevřeno zpočátku 2× týdně, a to v pondělí od 12.30 do 14.30 a ve čtvrtek od 12.30 do 16.00 hodin. Testovat se bude budově LDN v odběrové místnosti (v přízemí budovy A, vstup zpředu).