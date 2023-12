Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval ve středu města a obce, aby v reakci na tragické události na Filozofické fakultě UK v Praze a v Klánovickém lese zrušily plánované silvestrovské a novoroční ohňostroje. Města na Náchodsku k výzvě z vládních kruhů přistupují různě - zatímco třeba v Náchodě připravovaný ohňostroj opravdu odpískají v Novém Městě nad Metují se uskuteční program podle plánu.

Novoroční ohnostroj. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Ministr ve své výzvě apeloval jak na obce a města, tak i veřejnost. „Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dnes dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás,“ napsal na sociální síti X ministr Rakušan. „Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ uvedl.

Zrušením ohňostroje chtějí zmírnit napětí

Rakušanovu výzvu si krátce po jejím vydání vzali k srdci v Náchodě. Původně měl v podvečer Nového roku ozářit Masarykovo náměstí slavnostní novoroční ohňostroj. Vedení města Náchoda v návaznosti na prosbu ministra vnitra včera rozhodlo o zrušení novoročního ohňostroje. „Město Náchod se tak připojí ke zmírnění napětí ve společnosti, která je po násilných činech před letošními vánočními svátky hluboce otřesena. V neposlední řadě tím chceme vyjádřit solidaritu rodinám všech obětí, zmíněné události se dotkly mnoha lidí a potažmo každého z nás," stojí ve společném prohlášení vedení radnice.

Novoroční ohňostroj v Náchodě nebude. Město chce zmírnit napětí ve společnosti

Doporučení ministra vnitra nemuseli řešit ve Velkém Poříčí. Tradice vyhlášených novoročních ohňostrojů u kostela zde totiž už skončila přede dvěma roky a ani vstup do roku 2024 zde neplánovali oslavit rachejtlemi. „Naposled jsme dělali ohňostroj v roce 2021, kdy jsme slavili 30 let samostatnosti. Nemuseli jsme to tedy řešit," uvedl krátce velkopoříčský starosta Michal Cvejn.

Ani v sousedním Hronově letos novoroční ohňostroj nebude. „Jediný ohňostroj se koná při zakončení Jiráskova Hronova," zmínil starosta, že doporučení ministra Rakušana městu žádné plány nezkřížilo. „Myslím si ale, že jsou věci, kde by se do samostatnosti v rozhodování mluvit nemuselo," podotknul starosta.

Dětský silvestr bude i s rachejtlemi

Podobně to vidí i jeho kolega z Nového Města nad Metují. „I když je hrozné co se stalo, tak se to vrátit nedá a život jde dál. Pokud by nás takto hrozný čin měl donutit k tomu, abychom měnili své tradice a zvyky, tak se ta tragédie tím ještě více umocní," říká starosta Milan Slavík, že plánovaný Dětský silvestr poslední den v roce na Husově náměstí proběhne podle plánu - tedy i se závěrečným ohňostrojem v 17 hodin. „Bude to malý dětský silvestrovský ohňostroj. Spojitost mezi tou tragickou událostí a případným rušením naší akce smysl nevidím," říká novoměstský starosta.

Omezení ohňostroje vidí jako alibistické gesto

Pyrotechnikou a ohňostroji se již déle než dvě desítky let zabývá náchodská společnost Pyromaniac. Ta v doporučení ministra vnitra příliš smysluplnosti nevidí. „Osobně si myslím, že to je spíše alibismus, který by měla ukázat stát v dobrém světle v souvislosti s nedávnou tragédií," říká jednatelka firmy Jitka Koutná. Nemyslí si, že by lidé kvůli tomu co se stalo, přestali bouchat. „Mnozí za pyrotechniku už utratili nemalé peníze. Tím, že budou bouchat lidé na ulici, tak nevidím důvod k tomu, aby města dodržovala doporučení a rušila ohňostroje," zastává názor, že by to mělo být v reálu naopak: lidé by měli mít k pyrotechnice omezenější přístup, naopak městem připravený odborný ohňostroj by měl být tou správnou cestou. Doporučení radnicím zrušit ohňostroj proto nepovažuje zrovna za vhodné. „Naopak by lidé měli ukázat, že společnost navzdory té hrůze se nenechala zastrašit, funguje normálně dál a chtěla by přivítat nový rok plný nadějí a lepších dní," říká, že dlouholetá tradice ohňostrojů na přelomu roku by neměla být ani navzdory nedávnému neštěstí omezována.