Připomínkou na slavného rodáka architekta Jana Letzela budou dnes 8. ledna v podvečer od 19 hodin v divadle Dr. J. Čížka zahájeny oslavy 770 let, jež si letos město připomíná od první písemné zmínky. Město toto jubileum využije k mnoha akcím rozprostřených do celého roku, kdy bude vzdávat hold osobnostem, historickým událostem i odvážným rozhodnutím jedinců, kteří se zasloužili o rozvoj bývalé trhové vesnice.

Leden je věnován náchodské architektuře. | Foto: archiv MěÚ Náchod

„Celým rokem nás bude provázet motto oslav ,Oslavme to společně‘. Není pochyb o tom, že za pospolitostí vždy stála silná vůdčí osobnost, a že jich bylo opravdu mnoho – nejen rodáků, ale i pobývajících či rádo se vracejících. Nadnárodní, ba někdy i celosvětový věhlas zvučných jmen spojených s Náchodem, nadále dává našemu městu právoplatné přední místo mezi známými městy," nešetřil sebevědomými slovy současný starosta města Jan Birke.

Náchodské oslavy se každý měsíc zaměří na vybrané téma, které se výrazněji zapsalo do kulturního života nebo historie města. Nejvýznamnějšími a nejstěžejnějšími oblastmi s přímým vlivem na utváření obrazu Náchoda je například architektura, které bude věnován právě leden, kdy si Náchodští připomenou význam města a významné osobnosti v oblasti architektury. Proto se právě dnes 8. ledna od 19 hodin budou v divadle promítat dokumenty Šumný Náchod a Šumné stopy Japonsko s besedou s osobitým hercem a architektem Davidem Vávrou a režisérem Radovanem Lipusem. Šumný Náchod hravě poetickou formou přiblíží známé i méně vyhledávané architektonické skvosty města Náchoda. Druhý se vydá po stopách náchodského rodáka Jana Letzela a jeho odkazu, který zanechal ve svém milovaném Japonsku. V následné besedě se diváci dozví o zajímavostech z natáčení, i např. co a proč se do konečné verze dokumentů nevešlo.

V dalších měsících se bude program oslav věnovat průmyslu, divadlu, přírodě a lázeňství, hudbě, literatuře, sportu, výtvarnu a dalším oblastem. „Během jednotlivých měsíců se vrátíme nejen do dob minulých, ale představíme si také Náchod budoucnosti a jeho možné futuristické podoby. Vše vyvrcholí v měsíci červnu hlavní dvoudenní oslavou výročí města na Masarykově náměstí, které se zároveň stane centrem oslav," prozradil náchodský starosta Jan Birke, s tím, že kulturní program v rámci oslav proběhne i v městské knihovně, Bartoňově vile, Muzeu Náchodska a na mnoha dalších místech.

Své prostory otevře i největší náchodská secesní perla – Městské divadlo Dr. J. Čížka, oslavující tento rok rovněž významné výročí – 110 let od svého otevření.