Nařízení polské vlády nabývá účinnost 27. března od 00.00. To v podstatě znamená, že polští pracovníci u nás budou moci pracovat naposledy ve čtvrtek 26. března a do půlnoci se musí vrátit do Polska. Platnost tohoto opatření je zatím stanovena do 11. dubna, nelze však vyloučit že bude prodlouženo.

Velké problémy toto opatřená přinese 45letému Marku D. z lázeňského města Chudoba (Kudowa-Zdrój), který už mnoho let pracuje v České republice. „Vůbec nevím, co to pro mě nakonec bude znamenat. Splácím hypotéku na dům a jestli přijdu o celý příjem, tak to bude zlé,“ netuší, jak se k nové situaci postaví jeho zaměstnavatel – zda dostane alespoň část mzdy.

Podobná situace se v polském příhraničí týká mnoha lidí. Otec dvou dětí odhaduje, že z Chudoby dojíždí do Čech každodenně přes pět set lidí. „Neumím si představit, že by zůstali bez příjmů.“

Marek D. je s českým prostředím hodně svázán. „V Čechách pracuji přes 15 let, jsem více vázán na české instituce než na polské. Nemám u nás ani bankovní účet, všechno mám v Čechách - v bance úvěr i bankovní účet, chodím zde k lékaři i k zubaři. V podstatě bych si nemohl ani v bankomatu v Čechách vybrat peníze, protože jak bych v pátek přešel hranici, tak bych musel na 14 dní do karantény. Doufám, že to nebude trvat příliš dlouho,“ věří, že se stav věcí bude pomalu vracet do normálu.

Volba varianty zůstat v Čechách, zajistit si zde ubytování a chodit do práce, pro něj nepřipadá v úvahu. „Mám měsíc staré dítě, musím manželce pomáhat. S druhým osmiletým potomkem se ještě učím polštinu, matematiku. Není z toho momentálně jiné přijatelné východisko,“ krčí rameny nad tím, jak infekční nemoc lidem komplikuje životy.

Shodou okolností se zrovna včera objevil v Chudobě první pozitivní případ nakažení koronavirem. „Jednalo se o ženu, kterou přímo z Chudoby odvezli do nemocnice ve Valbřichu. Jedná se o první případ v kladském okrese,“ říká Marek D. a připomíná, jaké dopady díky nemožnosti jezdit do Čech do práce může očekávat. „V první řadě se bojím toho, že budu mít problém se splácením úvěru, když nebudu mít příjmy. Věřím, že neonemocním, protože bych nemohl pořádně ani k lékaři,“ říká muž, který na přijaté opatření doplatí.

Ale jiní lidé z lázeňského města jsou naopak za nový režim přecházení hranic rádi. „Setkal jsem se i s určitou stigmatizací - tenhle dělá v Čechách, na Náchodsku, a tam už ty případy koronaviru jsou, lepší by bylo kdyby se odtud odstěhoval. Někteří v diskusích píší, že jsou spokojení s přijatým opatřením, a mají radost, že nebudeme do té naší práce za hranice cestovat, a že nepřitáhneme něco z Čech - jak tam psali,“ dodává Marek D., který věří, že nastalou situaci nějak zvládne a vše bude v pořádku.

Jiří Řezník