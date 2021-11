„Pro město Náchod, pro mě osobně a troufnu si říci, že pro všechny Náchoďáky, je pondělní rozhodnutí zastupitelů o nákupu historickým momentem. Po tolika letech komplikovaných vlastnických vztahů, kdy se lázně staly doslova obětí spekulací, budeme mít konečně možnost rozhodovat o dalším rozvoji tohoto území a vrátit do Bělovse lesk a slávu lázeňství,“ uvedl starosta Jan Birke.

Město Náchod usiluje o obnovení lázeňství v místní části Běloves již řadu let. S ohledem na složité majetkové poměry v původních lázních se v roce 2015 rozhodlo vedení města jít svou vlastní cestou. Následovaly investice do vlastních vrtů minerální vody a od roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici nová pítka se zázemím ve vile Komenský a promenádou v Malých lázních Běloves. V témže roce se do obnovy zapojil také nový vlastník objektů a pozemků v místě původních lázní - Priessnitzovy léčebné lázně. Bohužel pandemie Covid-19 se nepříznivě projevila i v tomto sektoru podnikání a proto v první polovině letošního roku oslovili zástupci akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně město Náchod s možností zahájení jednání o prodeji pozemků o celkové rozloze 25.178 m2 do vlastnictví města Náchoda. „Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady i na poskytování lázeňské péče, proto jsme byli nuceni naše původní investiční plány přehodnotit. Logickým vyústěním tak bylo oslovení města Náchoda, aby toto území dostalo šanci na smysluplnou revitalizaci, na které se i v budoucnu chceme jako společnost podílet,“ upřesnil důvody prodeje pozemků městu Náchod předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně Michal Gaube.

Nákupu souboru pozemků předcházela několikaměsíční vyjednávání a pečlivá příprava smluv, znaleckých posudků a všech dalších náležitostí. S ohledem na složitou daňovou problematiku využili prodávající i kupující odborné poradenství. Při odkoupení lázní tak museli zastupitelé schválit záměr města zachovat veřejný lázeňský park v souladu s projektovou studií revitalizace veřejného parku velkých lázní. Kromě toho schválili i návrh na na koupi pozemků, staveb a technologie, včetně financování u ČSOB, což obnáší úvěr ve výši 40 milionů korun. Součástí dohody je i schválení budoucí spolupráce mezi městem Náchod a společností Priessnitzovy léčebné lázně.

„Nákup areálu do vlastnictví města nám umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Propojením starých a Malých lázní vznikne nová osa rozvoje lázeňských aktivit a pokud budou ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé České republice," uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

K podpisu kupních smluv dojde v průběhu prosince. Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu začátkem příštího roku 2022.

„Tím úplně prvním krokem, který v areálu plánujeme, je obnova veřejného lázeňského parku v řádu milionů korun, kterou zahájíme již v příštím roce,“ dodal starosta Jan Birke.