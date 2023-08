A zřejmě by se objevili i jiní kupci. Podle dostupných informací bude hledat i obchodní řetězec místo pro výstavbu nového supermarketu a jiné informace mluví o zájemcích, kteří nebyli úspěšní při nákupu stáčírny minerální vody Ida, a chtějí někam investovat. "Pokud bychom o to přišli, tak ztratíme dominanci při možném rozdávání karet," připomněl starosta.

Podle starosty Náchoda Jana Birke město v podstatě muselo nabízenou příležitost využít, pokud nechtělo být odsunuto na vedlejší kolej. "Prodejní cena byla dohodnuta na základě tří znaleckých posudků. Pokud bychom to nekoupili my, tak si to innogi Energo koupí samo - akorát s tím rozdílem, že by nás už nijak zásadně nepotřebovalo," zmínil Birke jedno z možných využití pozemku, kde by energetická společnost s působností v Náchodě mohla najít úspornější cestu ve stále nákladnějším likvidováním odpadů.

Město Náchod koupilo celkem 16 pozemků různých velikostí o ploše od dvou do 2912 m² od společnosti Statek Velká Chuchle, a.s. Ta je měla ve vlastnictví od 9. srpna 2019, kdy je koupila spolu s dalšími pozemky v Náchodě a Dolním Adršpachu. Celková kupní cena za všechny pozemky o celkové výměře více než 36 000 m² tehdy činila 1 073 499,20 korun. Nyní město kupuje pouze jejich část o výměre 13 562 m² za celkovou cenu převyšující 22 milionů bez DPH.

Záměr jako jeden ze tří přítomných zastupitelů nepodpořil Jiří Prokop. „Od začátku to bylo celé takové zvláštní," říká zastupitel za ANO 2011. Když pomine cenu a okolnosti, že se sousední parcela ve stejné lokaci zhruba před půl rokem prodala výrazně levněji, tak mu vadí, že na "vodě" plave i reálnost využití pozemku. „Bohužel záměry pro budoucí využití nejsou podle mě dostatečně připravené. Proto jsem nemohl s čistým svědomím hlasovat pro,“ vysvětluje Jiří Prokop, i když uznává, že by se mu líbil zamýšlený projekt vybudování energetického parku, kde by se mohl zpracovávat odpad. "Pro to bych ruku zvedl, ale nemáme jistotu, že to tam půjde realizovat," dodává Prokop, podle jehož slov koupi provází spousta otazníků a nedořešených záležitostí. "Připomíná mi to bianco šek - koupíme pozemek a teprve pak uvidíme, jak s ním naložíme. Pro ten energopark bych přežil i fakt, že to draho kupujeme od spekulantů. Pro jiný účel mi to riziko, které jsme podstoupili, ale nedává," vysvětlil, proč nezvedl ruku.

Koupi nepodpořil ani místostarosta

Jedním z koaličních zastupitelů, kdo se zdržel hlasování byl i náchodský místostarosta František Majer. "Nepovažoval jsem za nutné, aby město muselo mít tyto pozemky. Myslím si, že finanční prostředky se dají využít na jiné účely," říká náchodský místostarosta, který dlouhodobě zastává názor, že nákup pozemků není pro město absolutně nutný. "Ta cena pro mně byla jedním z indikátorů, proč jsem nezvedl ruku. Kolegové se ale rozhodli tak, jak se rozhodli, tak doufejme, že to finančně zvládneme," dodal František Majer, že spolu s koaličními kolegy ve vedení města si to vyříkali. "Své argumenty, proč to nepodpořím, jsem jim řekl, nemáme s tím mezi sebou žádný problém."

Pozemky v sousedství byly na jaře levnější

Své výhrady k nákupu pozemků měla i advokátka Dita Vávrová. "Celá tato záležitost ve mně vzbudila pochybnosti, proto jsem se zdržela hlasování," uvedla zastupitelka Dita Vávrová (KDU-ČSL), která své rozhodnutí uměla zdůvodnit. "Pokud bych se měla držet faktů, tak tu hraje roli skutečnost, že v únoru letošního roku došlo k prodeji sousedních pozemků v dané lokalitě za kupní cenu 900 korun za metr čtverečný, tedy téměř poloviční oproti ceně nabízené Statkem Velká Chuchle Městu Náchod, která činí 1 650 Kč za m²,“ uvedla Vávrová, která vychází ze smluv zanesených v katastru nemovitostí. "Rozpočty měst a obcí jsou v poslední době poměrně napjaté, takže si nemyslím, že teď je vhodná doba na podobné nákupy," říká, i když si na druhou stranu uvědomuje, že tento pozemek je jednou z posledních možnosti, která by se do budoucna mohla městu hodit.

Že by tahal za nitky advokát starosta odmítá

Obchodu dodává zvláštní auru i podobnost s reportáží „Milionáři ve Špindlu“, kterou dne 24. dubna 2023 odvysílala Česká televize v rámci pořadu Reportéři ČT. Podle ní bývalý ředitel Státního pozemkového úřadu Petr Šťovíček má blízko k prodávající firmě Statek Velká Chuchle. Zajímavé v této souvislosti je, že právě Petr Šťovíček je cenným advokátem pro náchodskou radnici. Jak vyplývá z reportáže, uvedená společnost nakupuje pozemky od restituentů a dalších osob za velmi nízké ceny a později je výhodně prodává za mnohonásobek toho, za kolik je původně získala. I když se v reportáži ČT mluví o Šťovíčkovi jako o spojenci Velké Chuchle, tak se nikde nedá dohledat jakékoliv propojení. "To se můžeme jenom domnívat," říkají opoziční zastupitelé, kteří by v rámci předcházení jakýmkoli pochybnostem považovali za transparentnější, pokud by město v tomto případě poptalo právní služby u jiné právní kanceláře.

Další krok ke stavbě obchvatu města. Povolení vydal i Náchod

Vyjádření Petra Šťovíčka k jeho angažmá v obchodních aktivitách Statku velká Chuchle se nám dosud nepodařilo získat. Že by obchod měl nějakou pachuť ale starosta Jan Birke rezolutně odmítá. "Doktor Šťovíček, je klíčovým advokátem města Náchoda a já jsem na to pyšný. Pomáhá nám ve velmi složitých majetkoprávních úkonech při budování obchvatu. Jako že se Birke jmenuju, tak na žádných jednáních, kdy jsme jednali o nákupu těchto pozemků s majiteli Velká Chuchle, nikdy doktor Šťovíček nebyl účasten, nikdy nic nezprostředkoval a tuto spekulaci naprosto vyvracím a nechci se tím dál vůbec zabývat," reagoval Jan Birke.

Opozice v zájmu města zkousla těžkou volbu

I přes všechny výše uvedené výhrady a pochybnosti se nakonec velká většina opozičních zastupitelů rozhodla nákup těchto pozemků podpořit. „Pro nás jako opozici to nebyla vůbec jednoduchá volba, ale navzdory všemu nám objektivní zájmy města i cena přišly akceptovatelné," říká Michal Kudrnáč z uskupení Za moderní Náchod s úctou k tradicím, že hlasující pro zřejmě přesvědčilo to, že i přes poměrně vysokou cenu bude pro město výhodné tyto pozemky vlastnit. "Podobných rozvojových ploch s možností výstavby se už v katastru našeho města nalézá minimum, město navíc má několik konkrétních variant, jak parcely využít,“ vysvětluje, že takovýchto volných pozemků už moc není a příležitost pro město to byla. „Jsme zastánci toho, že město by si mělo nemovitosti držet nebo je získávat než se jich zbavovat. Přesto ale plně chápu i kolegy, pro které byl celý kontext prodeje natolik problematický, že pro tuto transakci zvednout ruku nedokázali,“ doplňuje Michal Kudrnáč, kterému asi nejvíce vadí, že obě smluvní strany mají zřejmě společný prvek v podobě právníka Šťovíčka. "To nás na tom v podstatě znepokojuje nejvíce. Oficiální propojení mezi firmou Velká Chuchle a panem Šťovíčkem se ale najít nedá," dodal Kudrnáč, a zmínil, že jedním ze zásadních požadavků opozice bylo, aby k budoucímu využití areálu byla zřízena komise, složená z odborníků, delegovaných všemi zastupitelskými kluby. "Vedení města zřízení této komise přislíbilo, což bylo také jedním z důvodů, proč většina z nás nákup podpořila,“ uzavřel Michal Kudrnáč.

O co jde?

Jedná se o pozemky bývalého areálu Sempra o celkové výměře 13 562 m² (podrobně viz níže), které jsou dle územního plánu v ploše VL – výroba a skladování, lehký průmysl. Kupní cena za nákup těchto pozemků činí 22 377 300 Kč bez DPH, tj. cena v místě a čase obvyklá - 1 650 Kč/m² bez DPH dle znaleckého posudku ze dne 25. 5. 2023 vypracovaného Antonínem Vymetálkem.