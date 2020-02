„Máme jednoznačně společný zájem, a to vrátit běloveskému lázeňství opět punc, který si historicky zaslouží. Tady není čas se navzájem překvapovat, ale především spolupracovat, abychom se posouvali dopředu,“ upřesnil důvod setkání starosta Jan Birke.

Odraz první lednové schůzky se zástupci společnosti Priessnitzovy léčebné lázně začne být viditelný dříve než se čekalo. Společnost Alprim CZ, která bude provádět plánovanou demolici chátrajících budov, zahájí bourání s ohledem na své kapacity ještě dříve než bylo začátkem roku avizováno. Předseda představenstva Priessnitzových léčebných lázní Michal Gaube předpokládal, že demolice bude zahájena v květnu letošního roku. Nakonec neopravitelné domy začnou v areálu lázní Běloves mizet už tento týden. „Nejprve budou na základě platného povolení k demolici zbourány objekty s narušenou statikou, bez střechy, které bezprostředně hrozí zřícením. Jedná se o blok provozních budov s označením – Helena 2, Ivan a navazující garáž,“ upřesnil náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.

Do konce roku budou budovy pryč

S dokončením bouracích prací se pak počítá na podzim, a to i s ohledem na klimatické podmínky, aby se předešlo zvýšené prašnosti především v letních měsících. Bourání objektů by mělo být kompletně dokončeno do konce letošního roku.

„Je to skvělá zpráva! Již dlouho jsme čekali na vlastníka, se kterým budeme moci spolupracovat na rozvoji tohoto území jako celku. Že se bude muset začít nejprve demolicí, je při pohledu na objekt zchátralých lázní více než zřejmé. Noví vlastnící tímto krokem jasně potvrzují, že do projektu chtějí investovat,“ nepochybuje starosta Jan Birke o slibném začátku lázeňské resuscitace.

Lázně se propojí

Smyslem pravidelných setkání zástupců města se soukromými vlastníky je koordinace investic v lázeňském území Běloves, což ve svém konečném důsledku povede ke zrychlení výstavby a obnovy starých lázní. Náchodská radnice je letos počítá s výstavbou nového mostu, který propojí s dostatečnou kapacitou areál Malých lázní s územím na druhém břehu řeky Metuje. Tady do budoucna plánuje město Náchod vybudovat lázeňský park, celkově se tak propojí lokalita Malých lázní s prostorem původních lázní, jež jsou nyní v rukou nového majitele.

„Představili jsme aktuální projekty města, stavbu nového mostu i plány pro lázeňský park. Jsme připraveni jako město v tomto území investovat cca 120 milionů korun během následujících dvou let a podpořit tak i soukromé investory na jejich podnikatelském startu v Náchodě,“ dodal Birke, podle něhož z této spolupráce mohou mít nakonec prospěch opravdu všichni - občané Náchoda, turisté, lázeňští hosté i investoři.

„Návrat lázeňství do Náchoda po více než 23 letech má rozhodně smysl pro budoucnost celého regionu a i podle prvních ohlasů jak podnikatelů, tak obyvatel a návštěvníků Náchoda, to byl jednoznačně krok správným směrem,“ má jasno místostarosta Jan Čtvrtečka.

Jiří Řezník