Někteří obyvatelé Náchoda se ale po letech zklamání zdráhají uvěřit, že demolice je příslibem vzkříšení lázní. „Nevím, ale moc tomu nevěřím, že tam budou zase lázně. To bude na nás nějaká bouda, uchystaná lest,“ reaguje podezřívavě na sociální síti Liduš Rydlová. „No, doufejme, že nezůstane jen u toho bourání… Snad tu opravdu budou skutečné lázně,“ chce věřit Roman Černý, že konečně se areálu ujal někdo, kdo nebude jen házet hezkými slovy.

„Podle toho, co se kolem těchto lázní v minulosti dělo, tak teď jsem nevěřící Tomáš. Jen vím, že lázně Jeseníky jsou přenádherné a tak můžeme jen doufat,“ zmiňuje Hana Šimůnková nového majitele běloveských lázní, kterým jsou Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. „Doufám, že tam postaví nový hezký lázeňský komplex a ne soustavu moderních krabic, které připomínají sklady, nebo vojenské kryty,“ přála by si Lucie Prátová.

Náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka se jejich pesimismu po čtvrt století planých slibů a nadějí ani nediví. „Jsem na tom ale trochu lépe. Za ty roky jsme se neučili na nikoho nespoléhat, takže ať už se tam nové lázně postaví nebo nepostaví, tak město by si šlo svojí vlastní cestou. Momentálně se pracuje na územní studii celého lázeňského parku od našich městských vrtů směrem ke starým lázním. Chceme zde vymezit infrastrukturu a místo, kde by mohla vzniknout ambulantní léčba, která by byla v podstatě v rukou města,“ nastínil místostarosta Jan Čtvrtečka záložní plán.

Pokud se ale naplní představy Priessnitze, tak město se k tomuto kroku ani nebude muset uchýlit, protože lázeňství v Bělovsi zajištěno bude. „Tak jak to mají majitelé naplánováno, tak to vypadá, že je vše na dobré cestě. Sám za sebe mohu říci, že mám dobrý pocit. Priessnitz jsou první vlastníci, za nimiž je něco vidět, a kteří přicházejí s konkrétními plány - v tomhle jsem opravdu optimista,“ věří místostarosta, že obnova běloveských lázní demolicí neskončí.

