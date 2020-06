Další jednání zástupců města Náchoda a společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, které na konci loňského roku získaly do vlastnictví chátrající lázně v Bělovsi, se tentokrát odehrálo v Jeseníku. Zde se debatovalo o konkrétních záměrech využití stávajících přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Ida a nových zdrojů vlastněných městem Náchod, kterými jsou zdroje Běla a Jan.

„Již dnes je jasné, že léčebné využití díky postupu města v posledních letech bude mnohem širší než v minulosti,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka. Navázat by se v budoucnu mohlo zcela jistě na léčbu onemocnění srdce a cév, nově se uvažuje o léčbě gynekologických nebo onkologických nemocí.

Demolice bude pokračovat na podzim

Bývalé lázeňské objekty v Bělovsi začala demoliční firma měnit v suť před více než měsícem. „Prověřili jsme si, že budovy byly ve stavu, kdy se už nedaly zachránit. Následovat musela demolice. I když byl areál oplocený, občas se tam dostávali lidé. Aby se jim nic nestalo, museli jsme s pracemi začít,“ řekl ředitel Priessnitzových léčebných lázních Roman Provazník. Trojice objektů v nejhorším stavu je již srovnána se zemí. Kvůli vytížené kapacitě stavební firma práce přerušila a na podzim dílo dokončí. „Do konce tohoto kalendářního roku bude zdemolováno vše,“ potvrdil Roman Provazník.

Majitelé už mají představu

Noví vlastníci představili mimo jiné první návrhy na uspořádání objektů v areálu starých náchodských lázní. V letošním roce se má v Náchodě schvalovat územní plán, do kterého Priessnitzovy léčebné lázně připravují podklady. „V něm budou už v souladu znázorněny záměry naše a města. Do konce tohoto kalendářního roku bude výsledek naší spolupráce vidět, alespoň na papíře,“ dodal ředitel lázeňské společnosti. „Město Náchod vyjádřilo velkou vůli pomoci obnovit lázeňské území v Bělovsi. My jsme toho součástí a jednáme s městem, abychom propojili naše záměry, které těsně navazují. Zatím je to ve fázi tvorby studie tamního prostoru,“ potvrzuje spolupráci s náchodskou radnici ředitel Provazník.

Stranou v nečinnosti nezůstává ani náchodská radnice. „Město Náchod zahájí v dubnu letošního roku stavbu nového mostu v ulici Na Horním Konci, který propojí Malé lázně s budoucím parkem a starými lázněmi,“ doplnila tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Bude to běh na dlouhou trať

K otevření běloveských lázní však povede dlouhá cesta. Jen projektování a stavební řízení zabere několik let. Priessnitzovy lázně navíc chtějí v Náchodě obnovit lázně jako léčebné zařízení tak, jak je definuje zákon. „Je to o to složitější. Je nutné vyřídit všechna povolení, registrace, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, povolení k využívání přírodního léčivého zdroje a tak dále. Tyto záležitosti jsou velmi složité. Už v tomto roce na tom začínáme pracovat a nyní nemůžu říct, jak to celé dopadne,“ uvedl ředitel Provazník.

Chtějí vzkřísit slávu Idy

Na pozemcích ve svém vlastnictví mají Jeseničtí i vrt minerálky Ida, který by chtěli využívat. Ředitel Provazník upozornil, že dvě desítky let s vrtem nikdo nepracoval, neprováděly se rozbory vody a řešit bude nutné i problematiku arzenu ve vodě.

„Tento vrt byl kdysi uznán jako přírodní léčivý zdroj. To už po těch letech propadlo, ale mohlo by to jít obnovit. Když zprovozníme lázně, počítáme i se zprovozněním tohoto vrtu. Pokud se všechny legislativní i technické kroky povedou, počítáme s využitím minerálky Ida nejen na pití, ale hlavně na léčebné procedury,“ přiblížil Roman Provazník.

„Lázně jsme koupili na prvním místě kvůli tradici a známce. Tamní území má velkou lázeňskou tradici, obyvatelé Náchodska jsou na něj velmi hrdí a s nostalgií si přejí, aby se lázně konečně zprovoznily. Minerálka Ida má navíc velkou hodnotu z hlediska léčebných účinků,“ uzavřel Roman Provazník.

Historie běloveských lázní je starší než těch jesenických, sahá do roku 1818. Léčila se zde onemocnění oběhové soustavy či poruchy pohybového aparátu. Základem léčby byly přírodní uhličité koupele.



Po roce 1989 byly lázně navráceny potomkům původních majitelů. Čelily však mnoha těžkostem, začaly trpět nedostatkem hostů a byl na ně vyhlášen konkurz. V roce 1996 je získala trojice nových vlastníků, kteří je uzavřeli. Lázně jsou nefunkční bezmála čtvrtstoletí. Areál poté vlastnilo několik majitelů, stále však jen chátral. Místní lidé i radnice však mají dlouhodobě o obnovu lázeňství ve městě velký zájem. Prvním krokem bylo loni v prosinci otevření repliky vily Komenský s pítkem minerálky v místě takzvaných Malých lázní.

Jiří Řezník