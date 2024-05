Náchodští studenti zapojili fantazii a vytvořili model plovoucího města

Udržitelné plovoucí město z vlnité lepenky vybudovali náchodští studenti Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, a to v rámci 16. ročníku mezinárodní soutěže Modelium. Náchodský model bude nejprve usilovat o postup do národního finále. Nejlepší šestici staveb vybere porota do pátku 24. května. Mladí stavitelé z Česka a Slovenska se utkají o ceny v celkové hodnotě více než sto tisíc korun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Udržitelné plovoucí město z vlnité lepenky vybudovali náchodští studenti Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, a to v rámci 16. ročníku mezinárodní soutěže Modelium. | Foto: archiv Daniely Pilchové