/FOTOGALERIE/ Před nedávnem se v přednáškovém sále náchodského městského divadla uskutečnil první workshop k budoucnosti areálu bývalé Tepny v centru města.

Stará budova Tepna v Náchodě a prostor vzniklý po demolici komplexu budov bývalé fabriky. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Lidé mohou až do neděle 24. listopadu vyplnit dotazník na webových stránkách města a vyjádřit tak své názory, očekávání i podněty. V dotazníku, který je určený nejen pro obyvatele Náchoda, je možné například vybrat aktivity, jaké by měla lokalita nabízet, zda by zde měla vyrůst třeba hřiště a také jak by se lidé chtěli v nové čtvrti cítit.