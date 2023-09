Vulgární nápis s do očí bijící pravopisnou chybou se objevil na zdi základny náchodských komunistů. Zeleným sprejem vyvedený vzkaz na autora prozradil nejen nenávist k levicové straně, ale i jeho nevalnou znalost češtiny.

O nápisu ve znění „Za*ranej komouš musí vyset!!!" se tajemník OV KSČM Náchod Jiří Žoček dozvěděl na sklonku minulého týdne. „Ten nápis se na zdi objevil pravděpodobně v neděli ve večerních hodinách. V pátek jsem odcházel kolem 19. hodiny a to bylo vše v pořádku. V neděli před 22. hodinou v noci mi jeden známý volal, že máme pomalovanou zeď. V pondělí jsem proto podal oznámení na Policii ČR. Policisté přijeli, zaznamenali si to a nafotili," uvedl Jiří Žoček s tím, že podezření na nikoho konkrétního nemá.

Navzdory útočné rétorice s úsměvem okomentoval neplánované vyznění vzkazu na adresu komunistů. „Je jasné, že to napsal někdo, kdo moc vzděláním a inteligencí nepřekypuje. Jestli to byl vzkaz, že by se měli vysévat komunisté, tak to díky za podporu - alespoň nás bude více. Uvidíme kolik nových komunistů vzklíčí," reagoval pobaveně na pravopisnou minelu neznámého sprejera.

Z češtinářského hlediska se na vzkaz podívala ředitelka Svazu českých knihkupců a nakladatelů, literární teoretička Marcela Turečková. „Problém, jak poznat předponu "vy" od případu, kdy slovo obsahuje měkkou skupiny hlásek a začíná na "vi", lze řešit i zapamatováním si slov, která na "vi" začínají. Jedná se v podstatě o protipól vyjmenovaných slov. Jsou to například vibrace, vidle, vidlička, vichr, vikýř, vila, viněta, višeň, vitrína, vizitka a samozřejmě viset," přidala zdarma nápovědu pro sprejera.

Nápis na zděném plotě se ale chystají komunisté odstranit. „Pozveme si firmu, která to odstraní zřejmě i s dalším menším nápisem. Ten je na zdi už delší dobu," doplňuje Jiří Žoček.

Kromě nasprejovaného vzkazu přišel k újmě i plakát komunistické lídryně Kateřiny Konečné, který se nejprve snažil někdo strhnout a pak její obličej překreslil všeobecně známým symbolem kosočtverce. „Samozřejmě to vnímáme jako reakci na začínající kampaň voleb do Evropského parlamentu," domnívá se Žoček.

Na nevraživosti je základna náchodských komunistů zvyklá. Po jednom z minulých incidentů se proto změnila téměř v pevnost. „Od doby, kdy nám rozbíjeli okna, v nich máme pletivo v rámech," ukazuje Žoček na okna. Vzápětí se otočí směrem k poličce na zdi kanceláře, kde jsou vystaveny kameny, které přilétly zvenčí skrz sklo. „Stávalo se to celkem pravidelně, zpravidla po nějaké akci."

Neumětelským sprejerstvím se už zabývá policie. „Neznámý pachatel měl v době od 15. září 19 hodin do 17. září 22 hodin napsat na zděný plot dosud nezjištěným způsobem zelenou barvou nápis o rozměrech 130 na 180 centimetrů. Policie se případem zabývá a po pachateli pátrá," potvrdila policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Viset nebo vyset?

Teoreticky jsou oba zápisy pravopisně v pořádku, ale jejich význam je naprosto odlišný. Sloveso viset má podle Slovníku spisovné češtiny následující významy:

- být upevněn ve výši (bez opory zespodu) – např. „Na stropě visel křišťálový lustr.“

- nehybně se vznášet – např. „Nad Prahou visela černá mračna.“

- být ve svislé poloze, směřovat dolů – např. „Byl tak hubený, že na něm všechno oblečení jen viselo.“

- expr. (zůstat) vězet, váznout – např. „Zůstali jsme s autem viset v horách.“

- expr. mít velmi rád, být zcela oddán, lpět – např. "Já na té práci nijak zvlášť nevisím.“

- expr. být něčí povinností, starostí – např. „Ve firmě to teď všechno visí na něm.“

Naopak slovo vyset je trpné příčestí slovesa „vysít“, a použili bychom ho tedy ve větách typu: Ječmen byl vyset na ploše 40 hektarů.