Čtvrtečním dnem začínají ve školách, jejichž zřizovatelem je město Náchod, zápisy do prvních tříd. Tentokrát bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Ti mohou až do 9. dubna posílat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, či vhozením do schránky školy. Žádosti jsou pro všechny školy jednotné, zákonný zástupce v záhlaví žádosti vyplní název školy, do které žádost podává.