Jednalo se o další zastavení v rámci projektu Tour For The Future. Žáci mají možnost vidět v reálu nejen technologie, ale i konkrétní příklady, jak tyto nové technologie proměňují současný pracovní trh, jak vytvářejí nová pracovní místa a nové pracovní pozice.

Náchodský projektový den byl zahájen praktickým dopoledním workshopem, jehož vlajkovou lodí se měly stát 3D technologie. Cílem projektu Tour For The Future je seznámit žáky napříč republikou s technikou a technologiemi. Každý týden navštíví kamion s mobilní učebnou obec či město v České republice. ,,Díky moderním technologiím již je zcela zbořeno rozdělování pracovních pozic na ryze ženské a ryze mužské, proto jsme rádi, že se do našich praktických workshopů zapojují i dívky, které tak mohou objevit své nadání či dokonce talent pro práci s technikou,“ říká gestor projektu Tour for Future Tomáš Hamberger.