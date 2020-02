/FOTOGALERIE/ Dopady vichřice v pondělí pocítily i některé školy na Náchodsku.

Vichřice Sabine se v pondělí kolem 15. hodiny dostala i pod plášť střechy na budově ZŠ TGM v Náchodě, kde nadzvedla plechovou krytinu i s fotovoltaickými panely. | Foto: Facebook Josef Čejpa

Odpolední výpadek proudu v novoměstské části Krčín postihl i tamější základní školu. Žáci ale z výuky osvobozeni nebyli, protože k výpadku proudu došlo odpoledne krátce po skončení vyučování. Žádné informace o tom, že by se mělo jednat o nějaký dlouhodobější problém, který by si vyžadoval zohlednění do dalších vyučovacích dnů ředitelka Jana Vitverová neměla. "Máme dnes od 16 hodin ještě setkání Před školou ve škole pro předškoláky," ujistila nás ředitelka, že ani krátkodobý výpadek proudu by chod školy neměl ohrozit.