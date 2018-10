Náchod zašpuntovaly kolony aut. Na vině je havárie kanalizace

Náchod - Průjezd Náchodem se stal při pondělku pro řidiče zlým snem. Doprava stála od brzkých ranních hodin například od Bělovse směrem k nádraží, houstla i od Plhova do centra, po Pražské se auta sunula doslova krokem. Mnozí se nedostali včas do práce či do školy.

Palachova ulice v Náchodě.Foto: Archiv MěÚ

Důvodem byla havárie kanalizace, ke které došlo už v sobotu. "Musela být uzavřená část místní komunikace v ulici Palachova. Všichni policisté se od rána věnují řízení dopravy, ale ulice Pražská bohužel tento nápor prostě nepojímá," vysvětlil starosta Náchoda Jan Birke s tím, že ještě během dnešního dne bude po zasypání štěrkem tato ulice s omezením zprůjezdněna. V týdnu, zřejmě ve čtvrtek, pak podle starosty dojde k jejímu uzavření ještě jednou, a to z důvodu pokládky asfaltu. "Je vidět, co uzavření jedné komunikace ve středu města může způsobit. O to víc se potvrzuje, jak důležité bude propojení ulic Poštovní a Janáčkova," je si jistý starosta.

Autor: Regina Hellová