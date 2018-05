Náchod žije Prima sezónou, zahájil ji patron festivalu Ondřej Kepka

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) PRACOVNÍK/-ICE obsluhy AOI a vizuální kontroly. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o. přijme pracovníky/pracovnice na obsluhu AOI a vizuální kontrolu., Pracovní poměr na dobu určitou. Nástup možný ihned., Náplň práce: obsluha stroje AOI pro kontrolu správnosti napájených součástek, nahrávání a spouštění příslušného programu, posouzení pravých a nepravých chyb, označení chyb., Zaměstnavatel nabízí: firemní benefity, různorodou práci., Kontakt - Mgr. Adéla Oklepek; tel.: 491 470 381 (od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: a.oklepek@a2000elektronik.com (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese provozovny od 06:00 hod. do 14:30 hod.. Pracoviště: A 2000 průmyslová elektronika s.r.o., T. G. Masaryka, č.p. 375, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Adéla Oklepek, +420 491 470 381(od06:00hod.do14:30hod.).

Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu PRODEJCE/-KYNĚ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: příjem a nacenění zboží, kontrola spotřební doby zboží, zadávání položek do firemního systému; vystavuje potřebné doklady - dodací listy k fakturaci (prodejka, dodací list, faktura, převodka výdej); objednání zboží na prodejnu/do skladu; doplňování zboží do regálů, katalogů do stojanů; prodej vybraného zboží zákazníkům podle jejich potřeb a požadavků; poskytnutí odborného poradenství zákazníkům; nabízení doplňkových služeb - odvoz zboží na stavbu; vyřízení reklamací špatně dodaného nebo nekvalitního zboží; administrativní činnosti spojené s chodem prodejny., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: adamova@stamont.eu. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště náchod, U Cihelny, č.p. 2052, 547 01 Náchod 1. Informace: Andrea Adamová, +420 775 775 749.