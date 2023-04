Po týdnu od zveřejnění seznamu rušených pošt část lidí stále doufá, že se rozhodnutí podaří změnit či upravit. V Náchodě se to týká dvou ze tří poboček. Příští týden do města přijedou zástupci státního podniku a vedení radnice se pokusí ještě jednat o zachování úřadovny v Českoskalické ulici.

V Náchodě se od července budou muset obejít bez poboček v Českoskalické a Polské ulici. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Právě Náchoda se chystané změny dotknou z okresních měst v kraji nejvíce. Zůstat tam má pobočka na Masarykově náměstí, zatímco úřadovny na Starém Městě a v Bělovsi mají skončit.

„Věci se pohnuly. Ozvali se nám z managementu České pošty, že k nám v úterý přijedou na schůzku. Budu jednat i s panem hejtmanem, se kterým jsem v této věci ve spojení,“ oznámil starosta Náchoda Jan Birke.

Pošta v Českoskalické ulici na Starém městě sídlí v městských prostorech. Radnice se pokusí navrhnout snížení ceny nájmu.

„Jedna pobočka na dvacetitisícové město mi přijde skutečně nedostatečná. Chci se o tom konstruktivně pobavit a uvidíme, na dohodu musí být vždy dva,“ podotkl starosta.

Zrušení náchodských poboček vyvolalo pobouření právě zejména mezi obyvateli městské části Staré Město nad Metují, kteří chodí do úřadovny v Českoskalické ulici.

Lidé v Náchodě i Jaroměři jsou v šoku. Místo tří pošt jim zbyde jedna

„Ta naše je opravdu vytížená, chodí sem spousta lidí. Na poště na náměstí bude nával a čekání. Bydlím tady 50 let, chodím sem ráda a teď se to ruší,“ litovala po zveřejnění seznamu rušených filiálek Miluše Hejnová ze Starého Města.

Přestože Jan Birke vítá vstřícný krok České pošty, v úspěch jednání příliš nevěří. Připomíná, že pokud by se podařilo jednu poštu zachovat, je možné, že to povede ke zrušení jiné.

„Nedělám si moc velké naděje. Je to rozhodnutí vlády a ministra jako zřizovatele, těžko se to bude vracet zpátky. Navíc se obávám, že když uhájíme pobočku v Náchodě, odnese to jiná v jiném městě. To také není příliš seriózní. Když neuspějeme, budeme na poradě vedení města diskutovat třeba o možnostech zřízení poboček Pošta Partner. Nechce se mi suplovat stát, ale nemůžeme lidi nechat na holičkách. Je to celé zpackané a amatérské od samého začátku. Přitom to tak vůbec být nemuselo,“ dodal.

Zástupci České pošty budou podle informací Deníku příští týden jednat také s hejtmanstvím a s radnicí v Hradci Králové.