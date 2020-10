„V tuto chvíli máme uzavřené první patro rehabilitace, kde jsou standardní lůžka pro covidové pacienty a intenzivní péče je na patře, kde obvykle funguje urologie. Ta nyní sdílí lůžkový fond na jednom patře s chirurgií,“ vysvětluje ředitel nemocnice dosud přijatá opatření.

Nákaza onemocněním Covid-19 se samozřejmě nevyhýbá ani zdravotníkům a zaměstnancům nemocnice. O kolik osob z řad zdravotnického personálu se jedná nechtěl Jan Mach konkretizovat.

„Nemám však informaci o tom, že by se nakazil zaměstnanec od pacienta. Jedná se ve většině případů o nakažení formou běžného komunitního přenosu, který je v tuto chvíli na Náchodsku poměrně rozsáhlý,“ uvedl ředitel nemocnice, a připustil, že problém by mohl být s nedostatkem zdravotnického personálu.

„Velmi bychom uvítali, kdyby vznikla povinnost pro mediky a hejtman dostal pravomoc povolávat je na pomoc do nemocnic - tak jak tomu bylo na jaře,“ bral by všemi deseti pomoc budoucích lékařů Jan Mach a potvrdil, že v současnosti je na Náchodsku hospitalizováno kolem 30 pacientů. To znamená, že přibližně polovina připravených lůžek je volná.

Operativa se zatím z personálních důvodů omezuje pouze v trutnovské nemocnici, v ostatních nemocnicích k žádnému omezení zatím není potřeba přistoupit. To se ale může brzy změnit. „V tuto chvíli jsme v poslední fázi, kdy omezení péče pro necovidové pacienty je velmi mírné. Pokud budeme s ohledem na vývoj epidemiologické situace nuceni navýšit kapacitu pro hospitalizované pacienty s covidem, tak budeme muset začít omezovat plánovanou péči v podobě odsunutí zákroků,“ připouští ředitel.

Jedna nemoc, dva údaje

Pokud člověk sleduje čísla souvisejícíh s koronavirem může evidovat pro jednu oblast ke stejnému datu různé údaje - např. aktuálně nakažených podle krajské hygieny bylo v Královéhradeckém kraji ke čtvrteční 9. hodině 1321 lidí a podle MZČR to bylo 1475. Čím je způsoben rozdíl v počtech mezi aktualizovanými čísly Krajskou hygienickou stanicí HK a MZČR? "KHS vykazuje data o případech, které jsou zpracované. Domníváme se, že MZ zřejmě vykazuje data na základě pozitivních výsledků zaslaných laboratořemi," uvedla tisková mluvčí KHS HK Veronika Krejčí, a dodala, že KHS vykazuje data dle místa trávení izolace pozitivního, ale dle centrální systém zařazuje osoby do krajů dle jejich místa trvalého bydliště.