Součástí projektu je vybudování nové příjezdové komunikace pro sanitky včetně zřízení centrálního vstupu do nemocnice. Vznikne proto nová přístavba protilehlého pavilonu B, kde bude recepce pro urgentní a centrální evidence pacientů vstupujících do nemocnice, čekárna a navazující prostor pro nízkoprahový příjem.

V současné době sanitky rozvážejí pacienty s akutními potížemi na různá pracoviště náchodské nemocnice. Chirurgická, ortopedická, urologická a interní ambulance se v budoucnu přesunou do prvního a druhého podlaží budovy A u parkoviště při vjezdu do areálu.

„Když půjde všechno dobře, v průběhu října by se mohlo dodavateli předat staveniště. Stavba by měla trvat 8 až 12 měsíců. Bude to zcela nové samostatné oddělení, takže předpokládám, že budeme potřebovat zhruba 20 nových všeobecných sester. Co se týká lékařů, tak tam budou naši stávající lékaři. Máme již také nového pana primáře urgentu, který bude činnost koordinovat,“ uvedl Mach.

Starostové bijí na poplach. Chtějí řešit nedostatek lékařů pro děti a dorost

Náchodská nemocnice prošla v posledních letech velkými změnami. V roce 2021 kraj dokončil výstavbu nových budov v areálu za 1,3 miliardy korun, což byla jeho vůbec největší investice. Nyní se chystá na druhou část modernizace.

„Vybudování urgentního příjmu v Náchodě je prvním krokem k zahájení druhé etapy modernizace nemocnice, která dokončí myšlenku její centralizace do dolní části areálu,“ uvedl krajský hejtman Martin Červíček.

Až tisíc jídel denně

Současně s budováním urgentního příjmu se bude nedaleko rekonstruovat a přistavovat stravovací pavilon. V nové dvoupodlažní přístavbě vznikne prostor pro nový systém rozdělování a servírování jídel a technické zázemí. Rekonstrukcí zároveň projdou obě patra stávajícího stravovacího pavilonu. Zahájení přestavby kraj plánuje na podzim letošního roku. Předpokládané náklady činí zhruba 58 milionů korun.

„Stávající budova je ve velmi špatném technickém stavu. Protékají stropy, nedrží izolace a jak jídelna, tak kuchyň již technicky i technologicky nevyhovují. Zrekonstruovaný pavilon zajistí navýšení kapacity na přípravu jídel ze současných 800 až na 1000 jídel denně,“ popsal investiční náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

Konec trápení, hledání volného fleku u náchodské nemocnice vyřešil parkovací dům

Po dobu rekonstrukce se provoz přesune do nevyužívané kuchyně střední školy v Opočně, odkud se bude jídlo do nemocnice vozit.

„Bude to logisticky náročné. Samozřejmě jsme se snažili hledat vhodné kapacity v Náchodě, ale nepodařilo se sehnat dodavatele, který by byl schopný uvařit spektrum jídel, která nemocnice potřebuje. Naším hlavním specifikem je totiž velký počet diet. To nám žádná místní vývařovna nemůže zabezpečit,“ vysvětlil Jan Mach a dodal, že do Opočna se přesune i personál a část vybavení.

„Kraj má do budoucna v plánu rekonstrukci kuchyně také v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, takže po opravě naší kuchyně budeme jídla zavážet i tam. Postupně tak jídelna v Opočně vykryje výpadek v obou nemocnicích,“ doplnil ředitel náchodské nemocnice.