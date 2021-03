„Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady i na poskytování lázeňské péče, proto jsme byli nuceni přehodnotit, a především výrazně omezit, naše investiční plány,“ upřesnil důvody nabídky prodeje pozemků městu Náchod předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně Michal Gaube.

Po prvotním zaskočení z nenadále situace pojalo vedení radnice nabídku jako příležitost vlastnit a mít ve svých rukou osud strategických pozemků o celkové rozloze 25 178 m2.

To jaká bude vyjednávací cena pozemku se zatím neví. Informaci o 30 milionech korun starosta dementoval jako nesmysl. „Nechali jsme zadat vypracování znaleckého posudku. Ten by měl určit částku, která bude předmětem jednání. Osobně věřím, že se cenově dostaneme na úroveň, která by byla pro město přijatelná,“ věří starosta Jan Birke ve své vyjednavačské schopnosti, které už prokázal před několika lety při koupi pozemku po bývalé textilce Tepna.

Pokud by město našlo s Priessnitzem společnou řeč a plácli si, tak by Náchod získal nejen dva a půl hektarový pozemek s potenciálem lázeňského využití, ale i přístup k vrtu legendární minerálky Ida. „Vrty jsou v majetku ministerstva financí, kde máme žádosti o převod, takže mě čekají jednání s ministryní Schillerovou,“ prozradil Jan Birke.

I když ke koupi ještě nedošlo, tak už vedení města uvažuje o možném využití pozemku. „Jedná se o postavení jednotlivých pavilonů, které bychom mohli dlouhodobě pronajmout. To by zajistilo příjem do městské pokladny. Máme už několik zájemců, kteří by tam chtěli provozovat zdravotnickou činnost jako je postcovidová či ortopedická péče,“ zmínil starosta, že se už objevili i případní zájemci.

Rozhodně se podle starosty nebude uvažovat o nějaké gigantické variantě budoucí podoby lázní. „Měli bychom stát oběma nohama na zemi. Žádné nesmysly tipu gigantických lázní za miliardy a podobné hlouposti. To už tady bylo několikrát a je to naprosto irelevantní,“ má jasno.

Případný odkupu lázní do vlastnictví města bude předmětem jednání zastupitelstva. V současné době by starostovi nevadilo vzít si úvěr a částečně zadlužit město.

Ve hře je i někdejší stáčírna minerálky Ida, která je ale aktuálně v konkurzu. „Přihlásili jsme se do konkurzního řízení a snažíme se jednat s věřiteli. Případným nákupem bychom získali i ochranou známku,“ dodal Jan Birke.

Náchodský zastupitel Michal Kudrnáč míní, že pokud bude cena alespoň trochu rozumná, bylo by vhodné areál koupit. „To by ale znamenalo přebudování všech investičních záměrů, které město v této oblasti doposud mělo. Za ideální řešení bych v takovém případě považoval podobný postup, jaký jsme zvolili u tepenského areálu: obsáhlou, dobře moderovanou veřejnou debatu, jednání s občany, podnikateli, investory i odborníky a poté vytvoření celkové koncepce, ideálně opět formou soutěže o návrh,“ vidí cestu Michal Kudrnáč, který byl i členem poroty architektonické soutěže na urbanistické zpracování areálu bývalé Tepny.

Za strategický krok pro město vidí odkoupení lázní i místostarosta Jan Čtvrtečka. „Nákup areálu do vlastnictví města navíc umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Možnost využití původního areálu pro stavbu nových léčebných pavilonů je tím nejlepším možným řešením,“ má jasno místostarosta, který má lázeňství v kompetenci. „Pokud se nám to podaří, tak by to byla bezprecedentní věc v rámci cele republiky. Byli bychom vlastníky nejen zdrojů v celém území, ale i všech ploch, které z lázeňstvím nějak souvisí,“ říká Čtvrtečka, který si je vědom, že se v nové situaci bude muset přehodnotit plánované strategické cíle v Malých lázních. „Když ale staré lázně koupíme, tak to bude obrovská deviza pro budoucnost Náchoda.“