/VYSVĚDČENÍ NÁCHODA, VIDEO/ Názory na dopravu rozdělují náchodské obyvatele i politiky, úroveň bezpečnosti a sportu naopak většinou oceňují. Potvrdila to i anketa Deníku, ve které lidé hodnotili dopravní situaci, dostupnost bydlení, bezpečnost ve městě a podporu sportu a sportovního zázemí. Pomyslné vysvědčení by v průměru odpovídalo trojce.

Čtenáři rozdali známky a dali radnici vysvědčení... | Video: Stanislav Ďoubal

Dopravní zatížení je v Náchodě dlouholetý problém číslo jedna. Více než třetina hlasujících na webu Náchodského deníku (34 %) ohodnotila „předmět“ s názvem Doprava včetně infrastruktury pro auta, cyklisty a chodce nedostatečnou. Zároveň však necelá další třetina (29 %) vystavila radnici jedničku. Průměrná známka je 3,08. Podle náchodského starosty Jana Birkeho (ČSSD) je i čtyřka oprávněná.

„Obchvat, který jednoznačně odvede zejména kamionovou dopravu z centra, se začne budovat příští rok. Souhlasím však v tom, že je u nás stále málo parkovacích míst. Musíme se tím velmi vážně zaobírat. Plány máme, ale jsou závislé na výši a návratnosti investice,“ uznává Birke.

Příznivější je podle něho situace cyklistů. „Čeká nás další propojení cyklostezkou k přehradě Rozkoš a napojení na česko-polskou cyklostezku. To bude klíčové, protože se pak bude dát na kole dostat z Hradce Králové přes Náchod až do Kudowy. Co se týká chodců, tak jejich bezpečnost na hlavních tepnách se rapidně zlepší po dostavbě obchvatu,“ říká Birke, podle kterého část lidí, kteří v anketě udělili dopravě jedničku, patrně oceňuje snahu o výstavbu obchvatu a opravy komunikací v posledních letech.

Náchodská nemocnice získá urgentní příjem a kuchyň. Také bude shánět nové sestry

„Vyřešilo se problematické parkování na náměstí, kompletně se změnila klíčová ulice Volovnice, opravila se celá řada dalších komunikací i chodníků. Snad si toho lidé všímají a ocenili to i v hodnocení,“ uvádí Birke a připomíná, že radnice nedávno na třech nejvíce problematických místech instalovala radary na měření rychlosti.

Opačný názor má opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení), který v oblasti dopravy poukazuje zejména na situaci chodců a cyklistů v centru Náchoda. Přístup k nim označuje za katastrofální.

„Mizí klasické přechody, které se nahrazují místy pro přecházení, jež nemají žádný význam. Cyklisté nemají šanci město bezpečně projet. Jediné, o čem radnice přemýšlí, je navýšení parkování, což vede k většímu počtu aut. Podle mě je přístup k dopravě tragický. Jediné, co dokola slyšíme, je obchvat,“ konstatuje Kudrnáč a poukazuje také na absenci městské hromadné dopravy. „Třeba v Trutnově mají jednoduchou celoroční jízdenku a spoustu linek. V Náchodě se stále jezdí v tarifu IREDO a místní jsou nucení auty zahlcovat město.“

Kamery začnou v Náchodě měřit rychlost. Došlápnou si i na Poláky

Bytová politika a dostupnost bytů a domů ohodnotili čtenáři průměrnou známkou 3,15. „Dokončujeme developerský projekt na sídlišti SUN s desítkami bytů, které se okamžitě prodaly, další se připravuje na území Starého města. Cena bydlení v našich bytech je 70 korun za metr čtvereční, což je v dnešní době podle mě velmi příznivé. Máme před sebou obrovský projekt města na území bývalé továrny Tepna, kde chceme stavět zhruba 250 až 300 bytů. Doufám, že potom se ze trojky stane dvojka,“ komentuje plebiscit Birke.

Reakce Michala Kudrnáče není překvapivá, k bytové politice a prodeji městských bytů má dlouhodobé výhrady. „Město žádnou sociální a bytovou politiku nedělá, bytů je málo a nadále se prodávají, i když v poslední době už naštěstí méně. Současné investice do bydlení jsou soukromé a bude tam komerční bydlení. To je samozřejmě dobře, ale promyšlená bytová politika neexistuje,“ říká zastupitel, který se starostou v jedné věci souhlasí. „Tepna je jediný světlý moment,“ uznává.

Lépe než známkou tři (2,79) čtenáři průměrně ohodnotili bezpečnost ve městě. I v této oblasti se podle Birkeho město v posledních letech posunulo vpřed. „Před třinácti lety jsme vystěhovali zhruba 450 nepřizpůsobivých občanů. To byl tehdy předěl. Okamžitě tím výrazně klesla kriminalita. Tu u nás ve své době zvyšovala i blízkost hranice s Polskem a nájezdy zlodějů. Tam pomohlo osazení kamer, které zafungovalo,“ hodnotí starosta.

Spolkový dům bude komorní perlou Náchoda. Připomene Škvoreckého i Letzela

Podle Kudrnáče je bezpečnostní situace v Náchodě uspokojivá. Uznává, že městská policie, kamerový systém a další nástroje fungují. „Na druhou stranu patří k bezpečnosti i to, že se chodci cítí pohodlně a existují kvalitní veřejná prostranství. Tam zůstává velký deficit,“ dodává vzápětí.

Nejlepší známky dostala radnice za podporu vrcholového a mládežnického sportu, budování sportovišť a zázemí pro využití volného času. Nejvíce lidí by jí na vysvědčení dalo dvojku (43 % a průměrná známka by byla 2,34).

„Máme bazén, koupaliště, podporujeme sportovní halu, velmi využívaný je zimní stadion. Nechali jsme opravit dětská hřiště i volné plácky, kde se dá sportovat. Všude je umělá tráva a povrchy. Máme kvalitní pumptrackový areál i skatepark,“ vyjmenovává Birke a připomíná, že město dává na sport deset procent ze zhruba půlmiliardového rozpočtu.

K úrovni sportu a jeho zázemí a podpoře nemá výhrady ani opoziční zastupitel.

Výsledky anket:



Nahrává se anketa …



Nahrává se anketa …



Nahrává se anketa …