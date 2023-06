„Bude sloužit nejen spolkům, které tady budou mít zázemí, ale i dalším, které o to požádají. Vznikne tu i pódium. Bavili jsme se například s místními šachisty, že by své partie mohli hrát poblíž okna a zvenku by se díky velkému oknu dala hra sledovat,“ plánuje náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.

„Tady bude dlažba z pískovce, tady lavičky. Náměstíčka tohoto typu jsou v Itálii běžná a my Češi tam obdivujeme nepravidelnost, na kterou nejsme úplně zvyklí. Zvláště my z Hradce Králové, kde nám Gočár všechno naplánoval v racionálním stylu. Tady je velká příležitost, protože Hurdálkův dům je odsunutý. Hurdálkova ulice je úzká a krátká a v jejím lomu je šance dát prostor lidem. Navíc je tady pěkný motiv pasáže. Na město velikosti Náchoda je to úžasné,“ pochvaluje si autor řady ceněných staveb, který je podepsaný i pod právě dokončovanou fotbalovou arénou v Hradci Králové.

Spolkový dům stojí nedaleko od Masarykova náměstí na půdorysu historického Hurdálkova domu, který byl výjimečný tím, že stál několik metrů od ulice. Architekti si zprvu mysleli, že zachovají původní obvodové stěny a do toho vloží nový moderní interiér. Nakonec se ukázalo, že to není technicky možné. „Rozhodli jsme se postavit zcela novou stavbu, ale na původním půdorysu. Tím vznikl i námět náměstí,“ popisuje hradecký architekt a náchodský rodák Tomáš Vymetálek na staveništi a naznačuje, jak bude vypadat malé náměstí v italském stylu, takzvaná piazzetta, na jehož místě jsou nyní sutiny a zaparkovaný bagr. Inspiraci čerpal přímo na Apeninském poloostrově.

„Počítáme s tím, že se časem stane neformální galerií náchodských malířů. I proto jsme tady zvolili pevné, nikoli prosklené zábradlí, abychom zaručili určitou míru intimity prostředí a klidu,“ vysvětluje Vymetálek.

Špičkový ateliér pro náchodské malíře

V patře řemeslníci pracují ve třech místnostech, kde se budou během týdne jednotlivé spolky střídat. Vedle je výtvarný ateliér orientovaný východním směrem do vnitrobloku, aby během odpoledne umělcům nesvítilo slunce na plátna. Ten bude určen pouze pro malíře.

„Akademie výtvarných umění by si v Náchodě mohla udělat pobočku, protože tak nádherný ateliér jen tak někde nemají. Světelné a prostorové parametry jsou v širokém regionu ojedinělé. Myslím si, že tady budou vznikat kvalitní malířská díla,“ doufá Vymetálek a pokračuje v prohlídce. Vedle ateliéru se totiž připravuje keramická dílna s pecí prosvětlená třemi okny, kde budou k dispozici třeba i grafické stroje a technologie.

Další krok ke stavbě obchvatu města. Povolení vydal i Náchod

Po návratu do přízemí procházíme budoucí veřejnou pasáží, kudy si lidé budou časem moci zkracovat cestu na Kamenici nebo do ulice Volovnice.

„Je to soukromý pozemek, ale se sousedem jsme domluvení, že tady bude možné procházet,“ podotýká místostarosta Čtvrtečka.

Vzácný nápis a Foglarovský styl

Spolkový dům sousedí s budovou kina Vesmír, kde se pracuje na rekonstrukci původní fasády. I tady bude odkaz na minulost v podobě reklamního nápisu. „Grafika s nápisem a originálním písmem je mezi odborníky velmi ceněná. Celosvětově se o ní mezi nimi ví, což by člověk ani neřekl,“ říká Čtvrtečka.

„Dokonce se objevila v italském časopise o písmové grafice. Hodí se to také k retrostylu spolkového domu, který je rozčleněný do různých částí. Jsou tu třeba i různé střechy, některé šikmé, jiné ploché. Bude to tady mít takový Foglarovský styl. Ve dvoře jsme se umístěním panelů z dřevěných lamel snažili zachovat jemnost maloměstských dvorků. Zkrátka to sem patří,“ doplňuje Vymetálek, který má k rostoucí stavbě zvláštní vztah nejen kvůli rodnému Náchodu.

„Nic podobného jsem zatím nedělal. V portfoliu naší práce zatím nemá srovnání,“ konstatuje architekt.

Inspirace přírodou. Náchod vtiskne do lázní odkaz Kaplických

Stavba začala vloni, původní termín dokončení byl v lednu příštího roku. Nakonec se posunul na březen 2024. Zhruba dvouměsíční zdržení způsobilo upřesňování týkající se počítačové sítě, elektronických vstupů a řízení systémů v domě. „Teď už je všechno nachystané a myslím si, že dokončení stihneme i před posunutým termínem,“ konstatuje Jan Čtvrtečka.

Na novou stavbu i městský prostor jsou lidé v Náchodě zvědaví. „Zatím nevím, co přesně tam bude, ale myslím si, že to bude pěkné. Posezení se tam hodí, líbí se mi, že je to takové otevřené, navíc je to všude kousek,“ zamýšlí se Anita Hanzlová z květinářství naproti.