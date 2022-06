Už půldruhého století náchodský pivovar Primátor otevírá cestu pivní chuti. A významné jubileum se také chystá pořádně oslavit. Jako jeviště si vybral střed města a v sobotu to na Masarykově náměstí bude žít od poledne až do pozdní noci. Pivovárenští oslavenci chtějí, aby si den užila celá rodina.

Návštěvníci se tak mohou těšit na hudební vystoupení, která obstarají Janek Ledecký, písničkář Xindl X, kapela Horkýže Slíže, dívčí pop-rocková skupina The Apples nebo zpěvák a kytarista Sebastian. Nebude chybět ani narozeninový ohňostroj.

Neodolatelným lákadlem pro vyznavače tekutého zlata je informace, že na náměstí se bude čepovat pivo i limonáda zadarmo. Kolik sudů je připravených, ředitel náchodského pivovaru Petr Kaluža neprozradil, nicméně ubezpečil, že na suchu nikdo nebude.

Pivo se v Náchodě vaří nepřetržitě od roku 1872 a navazuje tak na mnohasetletou tradici pivovarského řemesla. Na zasedání městského zastupitelstva 30. června 1871 byl jednohlasně schválen návrh na stavbu pivovaru. V dubnu 1872 byl slavnostně položen jeho základní kámen. V říjnu 1873 bylo uvařeno celkem 17 várek 10° a 11° piva. První pivo bylo vystaveno (prodáno) 6. prosince 1873. K roku 1935 se váže zavedení obchodní známky „Náchodský Primátor“. Použita byla pro nově vyráběné tmavé 12° pivo. S krátkou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „Primátor“ používána dosud.

„Sudů tam budeme mít dvě nákladní auta, a kdyby to bylo málo, tak máme domluvenou rychlou spojku do pivovaru. Žádné pivo rozhodně nedojde,“ ujišťuje s tím, že na náměstí bude v každém ze 13 stánků připraveno šest kohoutů s různou nabídkou.

To znamená, že pivo i nealkoholické nápoje potečou ze 78 výčepních zařízení. Celkem bude v nabídce 20 tekoucích variant.

Náchodský pivovar byl založen v roce 1872. Jak asi mohlo takové pivo před 150 lety chutnat?

„Zásadní rozdíl byl v tom, že pivo bylo tehdy pouze nefiltrované,“ vysvětluje ředitel Kaluža. Obrovský rozdíl je samozřejmě v technologiích, které jsou dnes mnohem sofistikovanější a modernější. Dnešní pivo už také díky tomu netrpí sezónností.

„Jsme schopni vyrábět stále stejné pivo po celý rok. Kdysi sládky trápilo, že když byla špatná zima, nebylo dostatek ledu, nebyly chladné sklepy a pivo chutnalo jinak,“ říká Kaluža.

Na žádné oslavě nesmí chybět překvapení a narozeninový dar - tím je Jubilejní ležák, který byl uvařený právě pro tuto příležitost. „Bude to světlá nefiltrovaná dvanáctka, řádně nachmelená jak žateckým červeňákem, tak další českou aromatickou odrůdou Harmonie,“ láká sládek pivovaru Pavel Novák na hořkou chuť.

„Navařili jsme jednu várku. V případě, že se nevypije všechno na místě, tak ho nabídneme vybraným lokálním hospodským, aby se o toto pivo podělili s těmi, kteří třeba nemohli přijít,“ přibližuje Kaluža s tím, že Jubilejní ležák bude výrazně hořčejší než vlajková loď pivovaru - ležák Prémium.

Pivovar Primátor Náchod plánuje růst výroby piva, posiluje hlavně plechovky

„Je to opravdu plnotučná dvanáctka. Jsme největší výrobce svrchně kvašených piv v republice, tak přece jsme na takto významný den nemohli uvařit něco jiného než český ležák, který je základní kámen našeho pivovaru,“ má jasno Kaluža, kterého velice potěšila čerstvě vydaná kniha mapující 150 let pivovaru. Vyšla v omezeném nákladu 500 kusů a v 15 hodin ji pokřtí ředitelka Českého svazu pivovaru a sladoven Martina Ferencová.

U příležitosti jubilea pivovar nechal vyrobit také limitovanou emisi 500 pamětních medailí zlacených ryzím zlatem. „Jde o náš otisk do historie pivovaru, který zde dalším generacím zanecháváme,“ říká Petr Kaluža, který doufá, že bude přát i počasí. „Počasí pochopitelně sledujeme a nevidím to nijak tragicky. Podle mých radarů poslední kapka dopadne na náměstí někdy ve 14 hodin – a to snad uneseme, ne?“ věří ředitel pivovaru s vědomím, že celé náměstí zastřešit nelze.