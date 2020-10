Minimálně na deset dní pomůžou náchodské nemocnici, které kvůli problémům spojeným s koronavirem vypadly na čtyři desítky zaměstnanců, vojáci. O jejich pomoc požádal ředitel náchodské nemocnice ve středu hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD), od soboty už deset vojáků začalo v Náchodě vypomáhat. „Oceňujeme rychlost, s jakou příslušníci Armády ČR do náchodské nemocnice dorazili, na covidových odděleních nám chyběla chlapská síla. Chlapi, tleskáme a děkujeme,“ uvedla nemocnice na svých sociálních sítích.

Vojáci by dokázali do Náchoda dorazit i dříve, museli ale zhruba 24 hodin čekat na výsledky testů na covid. Všechny byly nakonec negativní. Sedm příslušníků armády pomůže přímo v náchodské nemocnici, další tři pak v LDN v Jaroměři, která pod nemocnici spadá. Na starost budou mít vojáci úklid, dezinfekci nebo rozvoz stravy. Ubytovaní jsou vojáci na internátě náchodské vyšší a střední školy stavební a Střední školy řemeslné v Jaroměři. Kromě vojáků začnou v nemocnicích po celém kraji vypomáhat také medici a budoucí zdravotní sestry, které povolal do nemocnic hejtman Jiří Štěpán.

ZA TÝDEN PŘIBYLO V KRAJI 3,5 TISÍCE PŘÍPADŮ

Královéhradecký kraj má za sebou nejhorší týden od začátku pandemie. Přibylo během něj asi 3,5 tisíce nově nakažených, což je více než polovina všech případů od března. K nedělnímu dopoledni byly v kraji podle dat hygieniků čtyři tisíce aktivních případů. Nejvíce zasaženým okresem zůstává Hradecko, kde je už 1337 nemocných. Následují Náchodsko (982), Trutnovsko (857) a Rychnovsko (452). Nejméně aktivních případů hlásí Jičínsko (369).

Během uplynulého týdne si nemoc covid-19 v kraji vyžádala 32 životů. Celkem už v souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji 46 lidí. V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno už skoro 150 lidí a většina současných kapacit nemocnic je tak zaplněná. Většina nemocnic v kraji se tak připravuje na rozšíření takzvaných covidových oddělení. Až 140 nových lůžek je schopná vyhradit pro pacienty s covidem hradecká fakultní nemocnice, zdvojnásobit dosavadní počet 76 covidových lůžek je připravená i nemocnice v Náchodě. Další lůžka se chystají vyčlenit i nemocnice v Jičíně nebo Trutnově. Zvyšuje se i počet provedených testů. Například ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové provádí v posledních dnech zhruba 800 odběrů denně. Podle lékařského náměstka Zdeňka Tušla bývá i přes 30 procent z nich následně vyhodnoceno jako pozitivní.