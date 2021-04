Zatímco včera se zdálo, že náchodský starosta Jan Birke má nabídnutý post ministra kultury na dosah, po dnešním dopoledním vystoupení dosavadního šéfa kulturního resortu Lubomíra Zaorálka to vypadá, že se pro náchodského starostu vládní angažmá ztrácí v houstnoucí mlze halící čitelnost sociálních demokratů. Četné gratulace na sociálních sítích se ukázaly jako předčasné.

Lubomír Zaorálek | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Hamáčkův adept na ministra zahraničí se totiž nechal slyšet, že nabídka je exkluzivní jen zdánlivě a vnímá jí spíše jako Danajský dar, protože současné ministerstvo v Černínském paláci vidí jako vykuchané a co se týče pravomocí velice okleštěné. Od rozdělané práce z kultury se mu nechce také proto, že si není jistý svým případným nástupcem. „Pokud bych to měl někomu předávat, tak by to měl být někdo, kdo to tady zná a že ho znají ti, kterých se to týká a bude mít vysoký kapitál jejich důvěry,“ naznačil představu svého nástupce. „Když přijde někdo, kdo tomu rozumí, a bude mít cit, tak může pokračovat,“ několikrát zopakoval Zaorálek a z jeho slov bylo zřejmé, že v náchodském starostovi takovou osobnost nevidí. „Jan Birke je úspěšný politik, starosta města Náchoda, vím o něm, že se zabývá důkladně problematikou dopravy, ale co se týče kultury, tak bez hlubšího vztahu a znalosti prostředí je to velká odvaha něco takového zkoušet," uvedl Zaorálek, podle něhož by měl být jeho případným nástupcem ten, kdo se to nemusí učit a má důvěru lidí v kultuře. Na dotaz novinářů, jestli Jan Birke za takového člověka nepovažuje, diplomaticky odpověděl: „Myslím si, že je to příliš odvážný plán.“