MŠ Březinova je v tuto chvíli sice bez dětí, ale zaměstnanci školky na své děti i rodiče myslí neustále. Připravili pro ně tašky s překvapením, které rozvěsili na plotě zahrady. V tašce děti najdou mimo jiné omalovánku a pohádku 14 klíčů jara.

Myslbekova šije

MŠ Myslbekova se změnila na šicí dílnu. Přestože ani v této mateřské škole děti nenajdeme, tak se tu rozhodně nezahálí. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci zasedli ke strojům a k dnešnímu dni ušili 650 roušek, některé jsou k dispozici v Hotelu Hynek a 250 roušek poslali zdravotníkům do nemocnice. Všichni už se těší, až vrčení šicích strojů vymění za smích dětí.

Havlíčkova uklízí

MŠ Havlíčkova se bez dětí pustila do velkého úklidu. A berou to opravdu od sklepa až po půdu. Třídí, spravují, leští, smýčí… To budou děti koukat, až se vrátí zpět do svých tříd.

Alšova se stará

MŠ Alšova zajišťuje provoz pro děti zaměstnaných rodičů a postarala se i o děti z uzavřených mateřských škol. Nejoblíbenější námětovou hrou se stala hra na lékaře a záchranáře, děti sází a vysévají květiny, zažívají pohodový pobyt venku na školní zahradě, ale především v lesoparku Montace. Zaměstnanci se snaží zachovat běžný rytmus mateřské školy, který obohacují pestrou nabídkovou činností, aby se všechny děti cítily dobře a pohodově, i přestože se jim do školkového života vloudily roušky, měření teploty, neustálé mytí a dezinfikování rukou.