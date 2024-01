Pro cyklisty se začne stavět další část stezky kolem Rozkoše, cestující v Hronově se mohou těšit na nový stadion a dopravní terminál, v Náchodě na jaře otevřou spolkový dům a začne se s výstavbou lázeňské promenády v Bělovsi. To je výběr nejvýznamnějších investičních akcí, které zlepší život obyvatelům a návštěvníkům našeho regionu.

Okolo Rozkoše postaví další kus cyklostezky

Mezi největší investiční akce letošního roku na Náchodsku bude výstavba cyklostezky od autokempu Rozkoš po hráz přehrady. Stavba, která právě

začíná, si vyžádá investici ve výši 74 milionů korun. „Jedná se o další část okruhu okolo Rozkoše. Nyní je cyklostezka přivedena k hotelu Rozkoš u autokempu a teď začíná výstavba další etapy od kempu přes Spytu až za hráz směrem na Nové Město nad Metují," upřesnila českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová.

Cyklostezka povede částečně podél vody a částečně vedle komunikace. Podél hráze bude vlevo přistavěna stezka přímo k tělesu hráze. „Pokud vše

půjde podle plánu, tak celkem přes pět kilometrů příjemné jízdy přírodou okolo vody bude hotových na konci roku 2025," věří starostka, která doplnila, že na tuto stavbu přispěl 85 % uznatelných výdajů IROP, Královéhradecký kraj přidal 30 milionů a z městské pokladny by měl jít příspěvek 4,5 milionu Kč.

Hronov letos s novým stadiónem

Do svého finále vstoupila v Hronově kompletní rekonstrukce víceúčelového stadiónu, který po všech úpravách vyšel na cca 80 milionů korun s DPH. „Jedná se o celkovou rekonstrukci a revitalizaci tohoto území, kde byl původně jen fotbalový stadion s menším zázemím. Rekonstrukce zahrnovala nové oplocení stadionu v celé délce, nový chodník k bytovému domu v Hedvábnici, parkoviště pro zhruba 40 automobilů a autobus," vyjmenoval Petr Koleta. Kromě toho v areálu vznikly dva nové volejbalové kurty + hřiště na plážový volejbal s osvětlením a víceúčelový atletický ovál s vnitřními hřišti. Nechybí tréninkové hřiště s umělou trávou a osvětlením pro fotbalisty. „Nová je i budova zázemí, která je rozdělena do tří částí - jedna je pro volejbal, druhá pro fotbalisty a třetí pro veřejnost. Součástí budovy je i krytá tribuna pro zhruba 150 diváků," doplnil hronovský starosta s tím, že na výstavbu město čerpalo dotaci kolem 31 milionů korun.

Náchodské spolky získají nové zázemí

Už za pár týdnů by se letos na jaře měl v centru Náchoda otevřít spolkový dům za cca 60 milionů korun, který je současnou největší investicí radnice. V Hurdálkově ulici mezi kinem a služebnou městské policie zároveň vzniká menší náměstí, které má být jednou z komorních dominant středu městu s veřejnou pasáží vedoucí do vnitrobloku směrem k Volovnici. Dokončení je naplánováno na březen 2024, ale je pravděpodobné, že se to zvládne o něco dříve. Novému objektu dominuje dvoupodlažní společenský sál, další prostory poslouží spolkům, chybět nebude malířský ateliér a keramická či tiskařská dílna. Dům bude propojený se sousední základnou strážníků, kde budou expozice spisovatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela.

„Tato zajímavá a dobře dostupná lokalita v centru města nyní získává plnohodnotné využití. Své zázemí pro setkávání tady najde celá řada náchodských spolků. Budou zde moci pořádat výroční schůze, přednášky, školení a mnoho dalších aktivit. Takové zázemí pro spolkovou činnost tady dlouho chybělo a jsem moc rád, že se podařilo skloubit tuto potřebu s velmi vkusným architektonickým řešením v centru města. Jednoduše bude to krásná stavba na skvělém místě," uvedl starosta Jan Birke.

Cestující se dočkají nového terminálu

Před několika týdny započala v Hronově příprava na modernizaci dopravního terminálu. Nové autobusové nádraží vyroste v bezprostředním sousedství vlakového nádraží. Aktuálně si zde stavbaři připravují zázemí a 15. ledna by se mělo začít stavět. Náklady by měli být cca 40 milionů korun, přičemž dotace z IROP a z Královéhradeckého kraje činí cca 35 milionů korun. „Součástí této akce je i kompletní rekonstrukce ulice Nádražní. Tato stavba by měla být dokončena do konce října roku 2024," doplnil hronovský starosta Petr Koleta, že tato stavba zapadá do strategie a koncepce veřejné dopravy Královéhradeckého kraje.

Oprava Sokolské zasáhne do dopravní situace v Kostelci

Největší akcí roku 2024 bude v Červeném Kostelci bezesporu rekonstrukce ul. Sokolská - důležité komunikace ve vlastnictví kraje. „Jedná se sice o akci Královéhradeckého kraje, ale město bude řešit přípojky, chodníky a další technickou infrastrukturu. Každopádně tato akce s předpokládaným podílem města ve výši 33,5 miliónu korun významně zasáhne do dopravní situace ve městě," je si vědom červenokostelecký starosta Tomáš Prouza. Ten ještě mezi významné akce řadí revitalizaci parku A. B. Svojsíka či dokončení rekonstrukce hlavní budovy s restaurací a zázemím v areálu Autokempu Brodský, který je významnou rekreační lokalitou Červenokostelecka.

Začne se s výstavbou promenády v lázních v Bělovsi

Letos bude v rámci česko-polského projektu Balneum Glacensis zahájena výstavba promenádní budovy IDA ve Velkých lázních. Dotace již je přislíbena, ale konečná čísla a časový harmonogram jsou zatím ve stádiu zrodu. „V rámci tohoto projektu chceme zrekonstruovat bývalou lázeňskou kolonádu IDA. Tím navážeme na zprovoznění prameníku Jakub s léčivou minerální vodou IDA," upřesnil místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka.

