Nálezné za odevzdaných devět kusů zlatých nekonečných spirál z mladší doby bronzové (asi 1200-900 př. n. l.) o celkové hmotnosti 257 gramů stanovil znalecký posudek Puncovního úřadu na 207 788 korun. Tuto hodnotu radní Královéhradeckého kraje doporučili zastupitelstvu ke schválení.

„Děkuji nálezci, že nález předal do péče pracovníků náchodského muzea. Díky němu se podařilo zachovat unikátní historický artefakt, který je co do množství a zachovalosti ojedinělý. Od kraje dostane odměnu ve výši skutečné hodnoty zlata stanovenou Puncovním úřadem,“ potvrdila náměstkyně pro kulturu a školství Martina Berdychová.

Nálezce, který zůstává v anonymitě, požádal na základě zákona o Státní památkové péči zažádal o nálezné. Pokud je nález zhotoven z drahých kovů (zlato, stříbro, platina) nebo jiných cenných materiálů, nálezce má podle zákona o státní památkové péči právo na odměnu do výše ceny materiálu (počítáno podle aktuální tržní hodnoty).

Muž, který si při venčení psa všiml na místě rozrytém od divokých prasat si ze země trčícího konce drátu, zprvu prý ani netušil co našel. „Původně to považoval za nějaké pytlácké oko. Když to ale celé vytáhl a odnesl domů, všiml si při pečlivější prohlídce zdobení v podobě šroubovitého stáčení drátu, takzvané tordování. Pomocí internetu pak zjistil, o jak cenný nález se může jednat a kontaktoval naše muzeum,“ popsal okolnosti nálezu archeolog Muzea Náchodska Jan Košťál.

Poklad poodhalila divoká prasata

V oblasti východních Čech jde o jeden z největších objevů tohoto druhu. Drátky vytvořil dávný řemeslník tak, že roztepal zlato do tenkého plechu, následně jej sroloval a svařil. Jelikož jsou drátky takřka neporušené, nemohly být používány dlouho a byly brzy po výrobě ukryty. „V minulosti byly nalézány ojedinělé kousky o hmotnosti deset, dvacet gramů. K nejznámějším podobným nálezům patří takzvané Hradecké osmičky, což jsou dráty smotané do tvaru osmičky, které se našly před více než sto lety. Podobný nález pochází z Černilova a v polovině 19. století se zlatá osmička nalezla i při výstavbě jaroměřského nádraží. Ta se ale ztratila,“ zmínil archeolog Košťál.

Přesný účel objevených nalezených drátů je obestřen rouškou tajemství. Zda si zlato na svahu někdo uschoval či je tam zanechal jako obětinu bohům, už dnes říci nelze, protože v jejich okolí archeologové nenašli žádné další předměty, například střepy keramiky, které by jim pomohly s bližším určením. Jednou z možností je, že se jednalo o polotovar, který sloužil k distribuci drahého kovu. Zlatý poklad mohl sloužit ale i ke kultovním účelům, podle některých interpretací jako obětina slunečnímu božstvu.

Stav spirál, ve kterém byly před časem představeny veřejnosti, je po tisíce let stejný. „Nedělali jsme s tím vůbec nic,“ říká Jan Košťál. „Zlato je ušlechtilý kov, takže nijak nekoroduje. Žádná konzervace nebyla zapotřebí. Nebylo potřeba nález ani nijak čistit, pouze v záhybech, kde je zdobený tordováním, jsou na některých místech patrna zrníčka zeminy,“ říká archeolog, a pro zajímavost dodává, že nález byl učiněn krátce před Velkým pátkem, kdy se podle pověstí otevírá země a vydává své poklady.

Jiří Řezník