Více, než v kterémkoliv jiném okrese v České republice. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví ke čtvrteční 18. hodině. Za Náchodskem se v nelichotivém žebříčku umístily na dalších místech okresy Benešov a Rakovník.

Přes tisíc nově nakažených na sto tisíc obyvatel hlásí i další okres z Královéhradeckého kraje, a to Rychnovsko. V porovnání s celou zemí to znamená osmé místo. Na Hradecku a Trutnovsku se situace oproti předchozím dnům naopak zlepšila. Jičínsko pak dlouhodobě zůstává v bezpečnější polovině okresů, co se pravděpodobnosti nákazy koronavirem týká.

V absolutních číslech je na Náchodsku nyní 1731 aktivních případů. Přes dva tisíce lidí už se na Náchodsku naopak z nemoci covid-19 uzdravilo. Od začátku epidemie zemřelo v okrese Náchod na koronavirus už 41 lidí, což je největší počet ze všech okresů Královéhradeckého kraje.