„Velmi si vážím podpory od kolegů ke zvolení mě jako předsedy regionu Náchod na další dva roky. Nikdy jsem nebyl příznivcem zbytečně dlouhých statí, ale konkrétních cílů a práce,“ uvedl nově zvolený předseda Aleš Cabicar.

"Zaměřím se na maximální podporu projektu Spolu, tj. TOP 09, KDU-ČSL, ODS, v podzimních parlamentních volbách, na navrácení TOP 09 spolu se svými partnery do náchodského zastupitelstva po komunálních volbách 2022 a pokračování v úspěšné komunální politice v Červeném Kostelci, kde Rostislav Petrák vykonává úspěšně post starosty a v Broumově, kde to samé v postu místostarosty tvoří Kamil Slezák. Dále pak mým cílem bude rozšíření TOP 09 do České Skalice, Jaroměře a znovu se navrátit do Nového Města nad Metují," prozradil vytyčené cíle Aleš Cabicar.

Regionální výbor náchodské TOP 09 doplňuje elektrikář Matěj Jahoda a projektový manažer Oblastní charity Červený Kostelec Michal Klemm.