Zámecký kopec v Náchodě bývá častým cílem příjemných procházek. Okolí zámku je v těchto dnech nádherně zbarvené. Můžete se posadit na některou z laviček, projít se zámeckou alejí až k vojenskému hřbitovu, kochat se výhledem na podzámčí i vzdálené kopce. Atmosféru této krásné lokality jen nedaleko centra města zachytila svým fotoaparátem Petra Valentová z Náchoda.

Náchodský zámek a jeho okolí v podzimních barvách. | Foto: Petra Valentová

Zámek Náchod na hranici mezi Českou republikou a Polskem byl založený jako gotický hrad v polovině 13. století, na přelomu 16. a 17. století byl přestavěný na renesanční zámek. Svou dnešní architektonickou podobu získal během přestaveb a interiérových úprav v 17. a 18. století. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe.

A co se na zámku v nejbližší době chystá? V prosinci si sem můžete přijít v předvánočním čase odpočinout či načerpat inspiraci. Slavnostní atmosféru letos zažijete ve vybraných prostorech schaumburského okruhu. Jak slavili svátky přední aristokraté Evropy? Jaké zvyky se dodržovaly? A jak si schaumburské děti užívaly zimního období? To vše se dozvíte ve vánočně vyzdobených interiérech druhého patra zámku. Tyto netradiční prohlídky se uskuteční o víkendech 2. - 3. prosince, 9. - 10. prosince a 16. - 17. prosince, a to vždy od 10 do 14 hodin.