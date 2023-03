Nové exponáty, prvky v interiéru i suvenýry. A také zcela jiné okolí. Zámek v Náchodě bude letos zřejmě nejatraktivnější památkou v regionu. Na sezonu se ale poctivě chystají i další turistické cíle v regionu, jako například pevnost Dobrošov, zámek v Ratibořicích nebo v Novém Městě nad Metují.

Náchodský zámek. Ilustrační snímek. | Foto: se souhlasem Petry Valentové

Tohle je velká změna pro Náchod i celý region! Původně pastevecký kopec tyčící se nad Náchodem byl v polovině 19. století osázen ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal, a nakonec se okolí zámku stalo listnatým lesem, pod jehož tíhou se některé části nestabilního svahu dokonce sesuly.

Dvouletá revitalizace zámeckého kopce za téměř čtvrt miliardy korun skončila koncem minulého roku a v sobotu 1. dubna památka na jeho vrcholu přivítá první návštěvníky. Ti se k ní nově dostanou přímo z centra města.

Kopec pod náchodským zámkem prokoukl, revitalizace ho viditelně změnila

„Mám z toho velkou radost. Znamená to však i větší zodpovědnost, starost a péči, kterou to bude vyžadovat. Kromě údržby cest a okolních ploch musíme pečovat o zeleň, o kterou se budeme starat ve spolupráci s městem,“ ví kastelánka náchodského zámku Iva Kysilková, která doufám, že se otevření kopce projeví i na návštěvnosti.

„Už teď sem chodí velké množství lidí, tak věřím, že je to namotivuje k zakončení procházky prohlídkou našeho hezkého zámku.“

Návštěvníci uvidí změny už při příchodu k zámku, kde se v zimě pracovalo na údržbě laviček či odpadkových košů. Patrně si všimnou i palety nových suvenýrů, ale řada novinek je čeká zejména uvnitř.

Nové exponáty i nově pojaté kulturní akce

Hned na začátku prohlídkové trasy uvidí na základním prohlídkovém okruhu nové podlahy ve východním a západním křídle. „Prostory jsou doplněné o obohacený mobiliář, přidali jsme tam totiž další exponáty. Novinky na návštěvníky čekají zejména v císařském pokoji, v apartmá Ottavia II. a v apartmá kněžny Anny Viktorie,“ zve kastelánka na okruhy, které prošly po mnoha letech výraznou proměnou v roce 2021.

Nově pojaté budou i kulturní akce. Na zámku se chtějí věnovat zejména Piccolominským Schamburským slavnostem. V létě na návštěvníky čekají i hrané prohlídky, při Hradozámecké noci budou moci návštěvníci projít expozicí vlastním tempem bez průvodce, což je také novinka. Ostrý start sezony však přijde již několik dní po otevření zámeckých prostor a bude svižně pokračovat.

„Začneme velikonočními prohlídkami na schamburském okruhu, kde bude velikonoční výzdoba a upravený výklad,“ upřesňuje Kysilková. V pondělí 1. května zámek nabídne romantickou prohlídku po zámeckém kopci, návštěvníci si budou moci koupit hrací kartu, plnit při procházce úkoly a luštit křížovku. „Chceme využít toho, že bude všechno kvést a také spojitost s prvomájovými polibky pod rozkvetlou třešní.“

Kulatá výročí, změny i nové suvenýry

Na zámku si letos připomenou i kulatá výročí narození i úmrtí Jiřího Gutha-Jarkovského, který v Náchodě působil jako vychovatel malých šlechticů a šlechtičen.

„Uspořádáme například koncert ve swingovém stylu zasazený do 30. a 40. let, tedy období sklonku jeho života. Chceme mu věnovat i letní výstavu. Na podzim chceme zakončit sezonu speciálními podvečerními prohlídkami s Jiřím Guthem-Jarkovským,“ upřesňuje.

Kdo na zámku nebyl v posledních dvou letech, bude překvapen změnami v interiérech i novým pojetím prohlídek. Nový základní okruh s názvem Zámek za Piccolominiů se otevřel v červnu 2021, v polovině léta stejného roku následoval ve druhém patře okruh Zámek za Schamburgů, věnovaný poslední šlechtické rodině, která na zámku žila.

„Velmi se to svědčilo. Lidé oceňují, že přibylo množství exponátů. I výklad je živější než dříve, zaměřili jsme se více na lidské příběhy. Máme přichystanou i řadu nových suvenýrů od pohlednic či magnetek po klíčenky, svíčky a další,“ láká na návštěvu správkyně náchodské památky.

Cestu na pevnost komplikuje uzavírka silnice

Počátkem dubna se otevře i nedaleká pevnost Dobrošov. Cestu ke tvrzi československého opevnění z let 1935-1938 však bude komplikovat uzavírka silnice, která začne 3. dubna a skončí 31. října.

„Máme z toho trochu obavy. Nejsme schopni odhadnout, jaký to bude mít vliv, ale je to z Náchoda hlavní příjezdová komunikace. Záložní trasa vedoucí přes Nové Město nad Metují a Nový Hrádek je dlouhá 30 kilometrů,“ komentuje komplikace Martin Měřinský, správce pevnosti, která bývá otevřená od 10 do 18 hodin. Ovšem v dubnu a v říjnu pouze do 17 hodin.

Pevnost Dobrošov se dnes oficiálně otevřela návštěvníkům

Poslední návštěvníci budou první měsíc sezony na prohlídku odcházet o půl čtvrté odpoledne. I na Dobrošově čekají na zájemce o vojenskou historii nové prvky. „Pro sezonu jsme připravili malou expozici se dvěma figurínami a drobnými exponáty okolo. Připomíná stráže obrany státu, což byly jednotky, které chránily státní hranici v první linii. Přes zimu jsme například zakonzervovali vozík na dopravu munice,“ uvádí Měřinský.

Empírový sekretář chloubou ratibořického zámku

Několik nových exponátu přibylo i na zámku v Ratibořicích. Největší chloubou bude původní empírový sekretář z období okolo roku 1820.

Původní empírový sekretář z období okolo roku 1820.Zdroj: se svolením Zámku Ratibořice„S vysokou mírou pravděpodobnosti pochází z původnímu vybavení našeho zámku. Je tvarově ojedinělý, jedná se o špičkovou dobovou práci. Na zadní straně má označení s číslem a inventárním popisem, který nás vede k tomu, že je odtud. Získali jsme ho prostřednictvím státu, který dílo vykoupil v aukci,“ popisuje správce ratibořického zámku Ivan Češka.

Na vzácný sekretář o rozměrech 161 x 80 x 53 centimetry s původním kováním autor použil dřevo z mahagonu a javoru. Je provedeno v mistrovské řemeslné kvalitě.

„Jedná se o skutečně raritní designový kus nábytku, který byl určen pro nejnáročnější klientelu své doby,“ stojí ve výpisu z návrhu k výkupu.

Brány města dokořán

Také zámek v Novém Městě nad Metují přivítá první návštěvníky 1. dubna. První výstava je připravena na následující víkend a 22. dubna se na náměstí uskuteční akce Brány města dokořán zahajující ve městě turistickou sezonu.

„O Velikonocích od 7. do 10. dubna u nás bude Tradiční řemeslná výstava, která se k nám přesouvá z Ratibořic. Jedná se o prodejní výstavu keramiky. U příležitosti akce Brány města dokořán uspořádáme zámecké trhy, kastelánské prohlídky, přehlídka automotoveteránů nebo výstava vláčků. Novinkou budou prohlídky zámecké zahrady s pracovním listem. Návštěvníci budou formou tajenky hledat poklad zahradníka Zajíčka,“ zve k návštěvě památky referentka kultury a marketingu novoměstského zámku Lucie Oubrechtová.