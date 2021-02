Z areálu za krytým plaveckým bazénem v ulici Bratří Čapků byly na konci května 2020 odstraněny dožité překážky a prostor je tak připraven na výstavbu moderního sportoviště. Za více než 5,3 miliónu korun zde vznikne plocha, jejíž rozměry budou 15x49 metrů, využito bude i vedlejší opuštěné hřiště. Na skatepark bude navazovat skladová hala pro potřeby sportovního areálu.

„Design skateparku byl konzultován s potenciálními uživateli a obsahuje všechny aktuální a používané překážky, které jsou upořádány do mezi sebou propojených sekcí. Velikost překážek je volena tak, aby jejich obtížnost byla stupňována od těch jednoduchých až po ty obtížnější. Nový skatepark, jehož součástí bude i mobiliář, tak bude splňovat všechny požadavky na pořádání závodů,“ upřesnil náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.

Betonový skatepark o rozloze cca 7350 m2 využije maximálně určenou plochu s ohledem na ochranná bezpečnostní pásma. Dešťová voda z plochy skateparku bude odvedena vyspádováním do okolního terénu.

„V Náchodě je už celá řada šikovných a úspěšných skateboardistů na vysoké úrovni, proto jsme se rozhodli investovat do odpovídajícího a kvalitního zázemí. V dubnu se začne stavět, do tří měsíců bude hotovo, a již o letošních prázdninách nebudou muset milovníci skateboardů a koloběžek dojíždět za tréninky do Trutnova nebo Hradce Králové,“ dodal starosta Jan Birke.