Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

„Jsou to křesílka, která si do hlediště vybudovaného kina v Kolowratském paláci nechali ve 40. letech minulého století vytvořit nacisté,“ zmiňuje historii křesílek, která později sloužila potřebám zákonodárné instituce. Křesla byla před pěti lety zrestaurována, ale pak je už v Senátu nepoužívali a byla deponována ve skladu. „Ta křesla jsou na dnešní poměry docela nízká, takže ne úplně vhodná na sezení. Nicméně svým vzhledem a rokokovým stylem se perfektně hodí do naší expozice Zámek za Piccolominiů, která dobově spadá do poloviny 18. století. To pro nás byl rozhodující aspekt, proč o tento sedací nábytek usilovat. Jedná se o dřevěná křesílka ve slonovinové barvě se zlacenými detaily. Sedák, opěrák i područky jsou čalouněny červeným brokátem s bohatým vzorováním. Soubor čítá celkově 23 kusů – dvě křesílka si ponechali a zbytek nám zapůjčili,“ doplňuje kastelánka.

Rychlost, ale i náhoda

Ve Španělském sále byla křesílka ale umístěna jen dočasně a součástí prohlídkového okruhu budou od nové turistické sezóny k vidění ve vedlejším císařském pokoji. Právě tam totiž nahradí jiná křesla z dosavadní výpůjčky, která mohli návštěvníci vidět v minulé sezóně.

Cesta křesel ze Senátu na náchodský zámek byla rychlá a náhodná zároveň. „Věděli jsme, že budeme časem potřebovat náhradu za výpůjčku – sice ne hned v té letošní sezóně, ale když se naskytne nějaká možnost, tak proč ji nevyužít," usmívá se vedoucí správy náchodského zámku, která jednoho dne rychle zareagovala na e-mail o možnosti využití nepotřebných křesílek ze Senátu. Která by byla k mání. A byť to jsou repliky ze 40. let minulého století, tak jsou hodně povedené a hodily by se pro instalace státních hradů a zámků. „Zájem jsme projevili nejrychleji a v náš prospěch hrálo i ujištění, že když se jich ujmeme, tak upotřebíme celý soubor. Dořešili jsme nějaké právní formality a nyní se to podařilo završit přesunem k nám na zámek."

Návštěvníci se tak budou moci od dubna na křesílka z nacistického kina podívat. „Ale jen podívat – nikoliv posadit,“ zdůrazňuje Iva Bártová, že součástí smlouvy o zápůjčce je jasně řečeno, že předměty nemohou být v žádném případě využívány ke svému původnímu účelu.