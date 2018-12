Náchod - Zatímco ještě nedávno v blízkosti Lidlu v Plhovské ulici v Náchodě hyzdily veřejný prostor trosky bývalého podniku Tepna, kousek dál se tyčila někdejší přádelna s perspektivou smysluplné přestavby. Nakonec je všechno jinak. Město prostor s ruinami odkoupilo, odstranilo je a vyčistilo s tím, že má plány na jeho využití. Z přádelny se naopak stává chátrající objekt.

Majitelem jsou holandské firmy Schoonderbeek Holding a Assachat Holding, které mají v Náchodě zastoupení ve společnosti Protivítr – Invest. Podle jednatele Antona Boekhouta investor stále uvažuje o přestavbě, přestože zdejší architektonický ateliér Tsunami byl k tvorbě její studie vybrán už před deseti lety. „Ano, je tomu tak. Tehdy byl tento obrovský objekt v blízkosti centra města ve velmi dobré stavební kvalitě. Udělali jsme stavebně technický průzkum, který prokázal, že železobetonová konstrukce je v pořádku a snese další využití,“ řekl nám architekt Aleš Krtička z ateliéru Tsunami.



Od vzniku velkorysé studie se však s objektem nic neděje. Petr Tautz z náchodského sídla společnosti Protivítr – Invest vidí v objektu potenciál.

„Budova je technicky v pořádku, čeká se na souhlas investora se zahájením rozsáhlé přestavby,“ konstatoval. Kdy však k tomuto kroku dojde je zatím velkým otazníkem. Vzhledem k nákladnosti a návratnosti investice ve městě velikosti Náchoda to zřejmě nebude tak brzy.

To potvrdil i jednatel Boekhout. „Čekáme na rozhodnutí investora. Pak bude vytvořen konečný projekt, zažádáno o stavební povolení a může se začít s přestavbou. Je to otázka budoucnosti. Byli bychom rádi, kdyby to bylo co nejdříve, ten objekt má skutečně potenciál a stojí na dobrém místě. Samozřejmě záleží také na dostatku finančních prostředků.“



Pokud se tak stane a studie se promění v projekt, v objektu se počítá s podzemními garážemi, v přízemí a prvním patře by měly vzniknout komerční prostory, tedy různé obchody, kanceláře a podobně. V dalších třech podlažích jsou zajímavě navržené byty. Kvůli zajištění slunečního svitu do všech bytů byl ve studii střed domu prořezán a tím vzniklo atrium přes tři podlaží. „Třešničkou na dortu jsou dva lofty s travnatými terasami umístěné na střeše objektu, každý o rozloze 180 metrů čtverečních. Jejich nespornou výhodou je, že jsou z nich nádherné výhledy na zámek a panorama Dobrošova. Když bylo známo, že se studií zabýváme, přihlásili se tři zájemci, kteří byli ochotni složit zálohu na oba lofty,“ prozradil architekt Krtička.



Už v době, kdy byl ateliér Tsunami vybrán k tvorbě studie, Evropu včetně Holandska zasáhla finanční krize. Je zřejmé, že tehdy tento faktor zásadním způsobem ovlivnil zahájení přestavby objektu. „Náklady na jeho revitalizaci budou gigantické, řádově ve stovkách milionů korun. I kdyby nyní investor mávnul startovacím praporkem, tak reálný čas na zahájení stavby je minimálně dva roky a další rok a půl by trvala samotná přestavba,“ dodal architekt Krtička.



Hynek Šnajdar