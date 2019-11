Cestování vlakem bylo pro pravidelné cestující v posledních měsících nevyzpytatelnou ruletou. Že dojedou do cíle tak, jak je jim slíbeno jízdním řádem, se stalo zhruba jen v polovině případů. I když se nedá říci, že by nebyla snaha eliminovat nežádoucí vliv výlukové činnosti na cestující, výsledek je nedostatečný.

Odjezdy vlaků nebo autobusů? I takto může vypadat cestování vlakem! | Foto: Deník/ Jiří Řezník

Poslední roky SŽDC investuje do železničních tratí miliardové investice, což má za následek velký počet dlouhodobých výluk. Tyto výluky značně komplikují cestování, zejména mezi Hradcem Králové a Broumovem a ve směru z Hradce Králové na Trutnov. Nutnost přestupovat z vlaku na autobus a zpět z autobusu do vlaku postihuje tisíce cestujících denně. Navíc autobus je až na naprosté výjimky pomalejší než vlak. Nikdy tak nelze zajistit dodržení jízdního řádu. „To má za následek rozvázání přípojů na navazující veřejnou dopravu převážně vlak/autobus, tedy značné komplikace pro cestující, kterých se to týká,“ říká náchodský zastupitel Jiří Prokop, který se zabývá dopravou. Podle jeho slov je jízdní řád náhradní autobusové dopravy ruskou ruletou. „Když jeden spoj dodrží jízdní řád je skoro zázrak, ale další jede klidně dvojnásobně déle a jsou bohužel i případy, kdy náhradní spoj zůstane v koloně i hodinu a více. Pak ujíždí vlaky ve stanicích, kde se přestupuje,“ uvádí okolnosti, které nejsou žádnou výjimkou.