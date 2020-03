Pracovnice nahořanské školy zorganizovaly výrobu tolik potřebných roušek.

"U místního obchodu zřídily boxy, do kterých lidé mohou dávat bavlněné látky, nitě, gumičky. Do dalšího boxu lidé, co neumí šít, mohou dávat nastříhané čtverce pro výrobu roušek a do třetího boxu mohou dát již hotové roušky, které se roznášejí těm, kdo je potřebují," popsala ředitelka ZŠ a MŚ Nahořany Magda Michalová.