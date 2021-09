„Zdravotníci děkujeme!“ – to bylo hlavní motto sobotního Dne zdraví v Oblastní nemocnici Náchod. Bezmála dva tisíce návštěvníků dorazilo pomyslně i doslova poděkovat všem, kteří se museli vypořádat s covidovým příběhem, jenž se začal psát temným inkoustem v březnu loňského roku.

„Plánovali jsme takové setkání už vloni v září, kdy jsme vnímali potřebu poděkovat zdravotníkům po první jarní vlně. S ohledem na vývoj pandemie jsme ale přípravy museli zrušit,“ připomněl ředitel nemocnice Jan Mach nelehké okamžiky, které před rokem zasáhly nejen náchodskou nemocnici, ale celou Evropu.

Aktuálně je v náchodské nemocnici s covidovým onemocněním hospitalizovaný jeden pacient na standardním lůžku. „Díky tomu, že jsme velkou většinu oddělení přestěhovali do nových pavilonů, tak využíváme staré prostory k tomu, abychom tam zachovali covidové stanice. Na někdejším ARO máme připravenou devítilůžkovou JIP pro covidové pacienty a chirurgii máme 22 standardních lůžek. Obrazně řečeno by v případě potřeby stačilo přijít, rozsvítit a mohou být k dispozici. S ohledem na to, jak se vyvíjejí současná čísla, tak věřím, že tato kapacita by nám měla stačit,“ věří Jan Mach.

„Věříme, že to co přišlo vloni na podzim už letos nepřijde. Jsme rádi, že máme možnost se potkat s veřejností. Je potřeba přijít na jiné myšlenky a trochu si oddechnout,“ přivítal příchozí, pro něž byl připraven bohatý program.

Den zdraví aneb Region děkuje zdravotníkům vedle zdravotnického preventivního obsahu obohatil i kulturní program. Koncerty Anny Julie Slováčkové, Jakuba Děkana a Pekaře doplnily stánky a atrakce, mimo jiné malování věrohodně vypadajících modřin a krvavých zranění v obličeji, která zdravotníci naštěstí nemuseli ošetřovat.

Celé akci vévodil v úvodu zmíněný nepřehlédnutelný nápis. Původně bílá, ale pak už různobarevně posprejovaná a pomalovaná dvoumetrová písmena, byla vzkazem zaměstnancům nemocnice za více než roční nasazení v boji se záludnou nemoci.

Zatímco loni touto dobou čísla nemocných začínala neúprosně narůstat, letos situace tak dramatická není. A ředitel věří, že loňský scénář se opakovat nebude. „Dostupná čísla, která se týkají proočkovanosti a promořenosti v našem regionu jsou dobrým základem pro to, aby letošní podzim byl daleko klidnější,“ věří Jan Mach, který připomněl, že Náchodsko je jedním z nejvíce proočkovaných regionů v ČR.

Do čela nemocnice nastoupil vloni 1. března a bez možnosti jiné volby se v podstatě stal covidovým ředitelem. „Psychicky to bylo hodně náročné právě v tom prvním měsíci. Nevěděli jsme, jak se vir bude chovat, jaká je jeho smrtnost a ochranné pracovní pomůcky v nemocnici byly v nepatrném množství,“ vzpomíná.

Za rok a půl s přestávkami trvajících opatření zažil mnoho silných okamžiků. „Z těch silných vzpomínek dominuje semknutí zdravotníků. Nikoho jsme nemuseli nutit pracovat na covidovém oddělení. Vždy se nám přihlásilo dost lidí, abychom postavili služby. To si člověk bude pamatovat nadosmrti,“ říká ředitel.“ Naopak úzko mu bylo, když počty pacientů s vážným průběhem stoupaly. „Musím se přiznat, že hodně špatně jsem spal, když jsem věděl, že nemáme ani jeden volný ventilátor…“