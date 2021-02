OBRAZEM: Nakupování nemá v Polsku přistřižená křídla

Je sobota dopoledne a na hraničním přechodu do Polska ve Starostíně u Meziměstí je klid. Do více než 111tisícového Valbřichu to je z Meziměstí necelých 25 kilometrů.

U severních sousedů jsou obchody otevřeny. | Foto: Deník / Jiří Špreňar

Hned na kraji města je rozsáhlý obchodní komplex Victoria. Češi sem jezdí i teď - na rozdíl od nás jsou u našich severních sousedů obchody otevřené již tři týdny. Poláci koukají s obavou k české hranici, uvažují o zpřísnění režimu Přečíst článek › Nelákají je jen slevy na zimní zboží, ale vůbec možnost nakoupit si v kameném obchodě. Ve fotogalerii report z cesty k severním sousedům.