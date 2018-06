Náměstí zaplnily historické skvosty, opodál se hrál plážový volejbal

Kultura a sport - Specialisté pro styk s veřejností JUNIOR PR 20 000 Kč

Specialisté pro styk s veřejností JUNIOR PR MANAŽER/-KA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Česká PR a marketingová agentura Navimedia s.r.o. se sídlem v Královéhradeckém kraji (www.navimedia.cz) hledá do svého týmu nového kolegu / kolegyni na pozici Junior PR Manager. Jestli jste čerstvě po mediálních nebo komunikačních studiích a máte chuť do práce, a hlavně chuť učit se novým věcem, je to pozice přesně pro Vás. , , Co bude Vaším úkolem: učit se všem mediálním dovednostem, které Vás napadnou, od psaní tiskových zpráv, přes vytváření reportů až po práci v terénu; pomáhat zkušenějším kolegům a postupně si troufat víc a víc; psát články, tiskové zprávy, hledat témata; pomáhat se vším, co je v agentuře potřeba včetně administrativy; kontakt s novináři a klienty; práce s fotoaparátem, mobilem, kamerou včetně jednoduché postprodukce pořízených materiálů., , Co od Vás zaměstnavatel očekává: VŠ vzdělání; ochotu být hodně on-line, ochotu intenzivně se učit novým věcem, ochotu dělat i papíry; skvělý psaný projev a bezchybnou gramatiku; schopnost rychlé orientace v problematice; organizační schopnosti; zájem o oblasti PR, marketingu a nových trendů; anglický jazyk na komunikativní úrovni; řidičský průkaz sk. B., , Co Vám dá výraznou výhodu: jakákoliv mediální praxe, obrovské nasazení, ukázky Vašich textů., , Jak si Vás zaměstnavatel představuje: jako člověka plného energie, elánu a chuti do práce; jako člověka, kterému nemusíte věci mnohokrát vysvětlovat, a který chápe intuitivně; jako člověka s otevřenou hlavou, která se nebrání novým zkušenostem i výzvám; jako člověka s velkým přehledem a zájmem o aktuální dění; jako člověka s dovedností zvládat několik úkolů najednou a dobře komunikovat; jako člověka organizačně schopného a odolného vůči stresu., , Co Vám zaměstnavatel nabídne: tým, který si váží Vaší práce, i když jste teprve na začátku kariéry; prostor pro realizaci Vaši nových a jistě originálních myšlenek; možnost růstu, která bude záležet jen na Vás; částečně flexibilní pracovní dobu; standardní pracovní vybavení (telefon s neomezeným voláním i k soukromým účelům, notebook apod.), nástup možný ihned., , Kontakt zasláním životopisu s motivačním dopisem na e-mail: info@navimedia.cz. Pracoviště: Navimedia s.r.o. - pracoviště, Na zátiší, č.p. 1, 552 11 Velichovky. Informace: Tomáš Carba, .