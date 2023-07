/VIDEO/ Titul Evropské město kultury pro rok 2028 Broumovu těsně unikl. Ve finále dala mezinárodní porota přednost Českým Budějovicím. Ve městě na Náchodsku přesto panuje spokojenost.

Napětí vystřídalo zklamání. Broumov zůstal před evropskými kulturními branami Titul Evropské město kultury pro rok 2028 Broumovu těsně unikl. Ve finále dala mezinárodní porota přednost Českým Budějovicím. Ve městě na Náchodsku přesto panuje spokojenost. | Video: Stanislav Ďoubal

V pátek odpoledne se v broumovském parku Dětské hřiště odehrálo drama připomínající sledování zápasů české hokejové reprezentace. Na plátně pod širým nebem začal v 15 hodin přímý přenos z Ministerstva kultury, kde se rozhodovalo o tom, zda se Evropským hlavním městem kultury v roce 2028 stane Broumov nebo České Budějovice. Před 16. hodinou předsedkyně hodnotící komise otevřela desky a na papíře ukázala jméno vítěze, kterým se stala jihočeská metropole.

Startuje plán B jako Broumov

Rozčarování diváků bylo po dvou a půl letech příprav a směřování k vyvrcholení souboje o prestižní titul patrné. Záhy se však ozvaly pochvalné ohlasy a ujišťování, že finále bylo jedním z milníků na cestě, která bude pokračovat.

„Broumov dokázal, že umí být malým velkým městem. Když chceme, umíme se spojit. To, že nebudeme Evropské hlavní město kultury, neznamená, že nemáme plán B pro budoucnost. Plán Broumov. Kandidatura byla jedním z velkých kroků na cestě, na které máme skvěle nakročeno,“ konstatoval starosta Broumova Arnold Vodochodský.

V bazénu vyrostla. Teď tahá tonoucí děti z vody na náchodském koupališti

Zatímco doprovodný kulturní program v parku pokračoval, do Českých Budějovic směřovaly z východních Čech gratulace k úspěchu.

„Dozvěděl jsem se to před několika vteřinami. Gratuluji organizačnímu výboru, který kandidaturu připravoval více než dva roky a odvedl obrovský kus práce. Gratuluji také Českým Budějovicím. Účast ve finále sebevědomí Broumova prospěje pro další rozvoj regionu. Je to trochu zklamání, do poslední chvíle jsem doufal v úspěch, byť jsem si uvědomoval, že České Budějovice jsou silný soupeř,“ uznal broumovský ekonom Tomáš Čipera.

O titul se původně ucházely Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Vloni na podzim dvanáctičlenný mezinárodní panel rozhodl o dvou finalistech. Konečnému rozhodnutí předcházelo odevzdání přihlášky, návštěva porotců v obou městech a prezentace. „Sedmitisícový Broumov byl jedním z nejmenších uchazečů v celé historii soutěže a doslova se tak dostal na mapu Evropy,” podotkla koordinátorka kandidatury Broumov 2028 Marie Silondi.

V Alfě Romeo ve Žďáru nad Metují nadýchal přes 2,5 promile. Za hodinu boural

Titulem Evropské hlavní město kultury se v roce 2028 bude kromě Českých Budějovic pyšnit také jedno z francouzských měst, které bude vyhlášeno v prosinci 2023. V minulosti jej z českých měst získaly pouze Praha v roce 2000 a Plzeň o patnáct let později. Evropská komise uděluje vítězným městům peněžní cenu ve výši 1,5 milionu euro.

Někteří obyvatelé Broumova však nadšení z účasti města na projektu nesdílejí.

„Tahle soutěž je jen zástěrka k dojení erárních peněz úzkou skupinou lidí. Pro obyčejného člověka žijícího v Broumově je přínos nulový. Jen přijdeme o to jediné, co tady máme - klid a hezkou přírodu,“ zkritizoval soutěž na Broumovském diskusním fóru pisatel skrývající se za nick Broumovák.