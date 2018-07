Narodila se vlčata. Ochranáři jásají, chovatelé radost nemají

Broumovsko – Vlčí smečka, pohybující se na Broumovsku a ve východním Podkrkonoší, se rozmnožuje už třetím rokem po sobě. Letošní přírůstky prokázaly záběry z fotopastí, které zachytily zhruba dva měsíce stará vlčata i dospělé vlky.

Na videozáběrech a snímcích byla zachycena minimálně čtyři vlčí štěňata.Foto: archiv Šelmy.cz

Vlčata byla tentokrát zjištěna v pohraničním lesnatém pásmu mimo zvláště chráněné území ve východním Podkrkonoší. Teritorium smečky však zahrnuje i podstatnou část CHKO Broumovsko. „Je dobrou zprávou pro naše lesy, že vlčí smečce z Broumovska a východního Podkrkonoší se podařilo vyvést mláďata i třetím ro-kem,“ těší experta na velké šelmy z Hnutí DUHA Olomouc Miroslava Kutala.



Na videozáběrech a snímcích byla zachycena minimálně čtyři vlčata. Během zimy dobrovolníci a pracovníci Hnutí DUHA v oblasti opakovaně stopovali pět vlků. Další dva vlci, kteří by mohli tvořit vlčí pár, se pohybovali ve východní části CHKO. Zda jsou tito vlci příbuzní s jedinci z první vlčí smečky, by mohly ukázat výsledky genetických analýz ze vzorků trusu.



PRO CHOVATELE OVCÍ TO JE ŠPATNÁ ZPRÁVA

Návrat vlků vyvolává nesouhlas mezi chovateli hospodářských zvířat, na jejichž stáda občas vlci útočí. „Ano, další problémy,“ povzdechl si starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant, jenž je jedním z chovatelů, kteří vedou proti vlkům soudní spor. V této souvislosti zmínil i informaci z minulého týdne od našich severních sousedů, podle které v polských východních Beskydech vlk napadl dvě děti. „Pro mě to jsou dvě špatné zprávy na-jednou. Je hrozné, že vlk zaútočil na děti. A druhá špatná zpráva je, že když se vlci u nás takhle rozmnožují, tak dřív nebo později může k takovému útoku dojít i zde. Ale to nechci dělat paniku – těch vlků jsou v Polsku stovky a tohle je mimořádný případ. Ale stát se to může,“ upozorňuje Tomáš Havrlant.



Akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Kutal opakuje, že je nutné, aby si chovatelé lépe zajistili hospodářská zvířata, především ovce, kozy a novorozená telata proti vlčím útokům. „Vzhledem k tomu, že vlci jsou zaznamenáni na stále větším území, připravilo Hnutí DUHA projekty na lepší zabezpečení pro osm chovatelů a chovatelek z Broumovska a Trutnovska. Jednomu chovateli naše organizace již stádo zajistila pomocí elektrického ohradníku,“ říká.



„Chovatelé hospodařící na území s potvrzeným výskytem vlků mohou nyní získat finanční příspěvek na lepší zabezpečení svých stád. Operační program Životní prostředí ve své výzvě otevřené až do 1. července 2019 pokrývá 80 % nákladů vzniklých v souvislosti s realizací těchto opatření,” připomíná zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka. Podle chovatelů jsou ale tyto projekty jen neefektivním plýtváním penězi.