„Ne mami, já nechci,“ vzpíral se předškolák před vstupem do broumovské školky Pejsek v Příčné ulici. Také pohled jednoho z chlapců, který mával mamince z okna nesvědčil o nadšení, že musel vyměnit domácí prostředí za předškolní program.

Jednoznačně ale otevření školek ulevilo rodičů. „Návrat do školky byl celkem v pohodě. Ne že by jásal, ale přímo nebrečel,“ mávala na rozloučenou svému potomkovi jedna z maminek.

Jak nám řekla ředitelka broumovských mateřských škol Taťána Loudová, tak se jednalo opravdu o náhodné případy, kdy děti loučení s maminkou obrečely. „To jste trefil zrovna na výjimky, drtivá většina dětí se do školky těšil. Zejména předškoláci, těm chyběli kamarádi nejvíce,“ říká ředitelka.

Do dvou sousedících školek u broumovského sídliště ráno dorazilo celkem téměř 80 dětí – 21 a 19 do Kočičky a zhruba stejný počet i do vedlejšího Pejska. „Tam ukáply slzičky asi dvěma dětem, což je ze 40 nepatrné procento. Navíc dvě děti přišly dnes úplně poprvé,“ dodala Taťána Loudová s tím, že kvůli omezení neměli možnost se s novým prostředím seznamovat. „Měly nastupovat 1. března a chodit měsíc zkušebně, ale muselo se to obejít bez předchozí adaptace.“

Mateřská škola Pejsek v Příčné ulici neměla provoz přerušený vůbec protože byla určena jako zařízení starající se o děti rodiče vybraných profesí - záchranáře, zdravotníky, hasiče, policisty a další. „Měli jsme jednu plnou třídu a kolem 20 jich každý den chodilo,“ připomněla ředitelka, že do jedné ze školek chodily děti rodičů vybraných profesí z celého Broumovska.