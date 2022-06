„Většinou máme tak dvě, tři miminka za rok, ale poslední dva roky nám podobné akce mařil covid, tak jich je hned sedm najednou,“ říká hejtmánkovický starosta Václav Harasevič k nové založené tradici.

Nejblíže u cesty do připravené půlmetrové jámy vsadil strom Libor Groh. Ten si na mimořádnou příležitost přinesl i ozdobenou lopatu, kterou natřel růžovou barvou a na násadu napsal jméno a datum narození své ani ne čtyřměsíční dcery. Kořenový bal zaházel hlínou, okolí kmenu udupal a zasazený strom vydatně zalil vodou z nedalekého potůčku. Pak vzal do ruky kalač a zhruba metr před stromem začal zatloukat do země kolík. „Jak si to zatlučeš, taková bude tvoje vizitka,“ nechyběla rada od jednoho z přihlížejících. Pak už jen na kůl přišrouboval cedulku se jménem a rokem narození dcery Lucie. „Jak se jmenuje miminko, tak se jmenuje i ta lípa. Až se sem za 50 let přijdou podívat, tak tu budou mít živou vzpomínku, v podobě stromu vysazeném rodiči,“ říká starosta obce, který věří, že stejně jako kořeny stromů do země zapustí v obci ty své kořeny současná miminka a za desítky let i jejich potomci.

Zasadit při narození dítěte strom je zvyk související s prastarou představou, že stromy mají duši stejně jako lidé, a že mezi životem člověka a životem stromu tak může být tajemné spojení. Proto strom zasazený otcem při narození dítěte s novým človíčkem rostl, byl považován za vyjádření jeho životní síly, ochraňoval ho a provázel životem. Strom se tak stává zhmotnělou vzpomínkou na počátek životní cesty mladého člověka, stává se živým památníkem na tuto událost.

Téměř na druhém konci bude mít svou lípu Eliška Pallová. „Myslím si, že je to super nápad. Každé dítě tady bude mít svůj strom a bude se o něj starat. Budeme ho sem chodit s dětmi zalévat a doufám, že pak to převezmou děti našich dětí,“ usmívá se Lucie Pallová. „Věřím, že z toho bude hezká tradice.“

V Hejtmánkovicích jsou s podobnými akcemi průkopníci a inspirují pak i okolní obce. „Nápad to sice není úplně náš, ale zalíbila se nám ta myšlenka, tak jsme si řekli, že do toho jdeme. Myslím si, že do budoucna se i některé další obce toho také chytnou,“ věří Dana Leierová, že v sázení stromů za nové obyvatele obce nezůstanou Hejtmánkovice osamocené.

Nové stromořadí rodiče vysadili v místě, které by do budoucna mělo být jakousi relaxační zónou. Budou zde cestičky, lavičky o kousek dál je obecní rybník. „Jelikož nemáme žádný střed obce, tak bychom tu chtěli udělat jakousi klidovou zónu,“ ukazuje starosta na prostor mezi obecním úřadem, rybníkem a nedalekým hřištěm. „Prostoru tu je hodně,“ rozhlédl se kolem sebe, „takže můžete dělat dětí co hrdlo ráčí, žádný problém,“ připil si společně s rodiči na zdraví jejich potomků.