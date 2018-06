Návštěvu u lékaře v náchodské nemocnici prodraží parkovné

Náchod – „Je to jeden z klíčových dnů, kdy se plní sny,“ okomentoval minulý týden starosta Náchoda Jan Birke položení základního kamene nové nemocnice v Náchodě. „Z mé strany z toho ale paradoxně vyvstávají velké komplikace,“ zmiňuje odvrácenou tvář modernizace.

Tou nejaktuálnější je parkování. Kvůli probíhající výstavbě přišla nemocnice o více než 100 parkovacích míst v areálu. Zbylá místa pod špitálem byla zpoplatněna ceníkem, který mnohým pacientům zvedl tlak.

„Je to ostuda. Ostuda, ostuda, co tady předvádějí,“ byla hodně roztrpčena paní Ludmila z Podorlicka, když se dozvěděla, že musí zaplatit 30 korun za hodinu a pak dalších deset navíc za každou další započatou.

A po čtvrté hodině stání je cena 100 korun za hodinu. „Jsme obyčejní lidi, nejeli jsme na výlet, jenom k lékaři. A zaplať pánbůh, že to dneska šlo poměrně rychle. Jsme s manželem invalidé, jedeme sem z Osečnice přes 30 kilometrů a tady tohle,“ rozhlíží se po parkovišti plném výmolů. „Jezdíme hodně do nemocnic, ale nikde se nechovají jako tady,“ zlobí se seniorka.



„Věděl jsem, že to je zpoplatněné, protože manželka to slyšela v rádiu. Přijel jsem, projezdil okolní ulice, okouknul jsem to, všude nabito, a tak jsem si říkal, že někdo bude určitě odjíždět. Počkal jsem, až se udělalo místo, zaplatil 30 korun a zaparkoval,“ popsal smířlivě situaci na parkovišti pacient z Broumova.



I krajský radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku si je problémů s parkováním vědom. Pokusil se uklidnit pacienty, že se jedná o přechodnou fázi. „Do budoucna počítáme s tím, že vytipované pozemky v areálu nemocnice částečně zavezeme zeminou ze stavby a jakmile terén srovnáme, tak se upraví příjezdová cesta,“ říká Řehoř.



O problém se zajímá i náchodský starosta. „Dostal jsem příslib, že se kraj bude záležitostí parkovacích tarifů znovu zabývat. Chceme co nejdříve vybudovat obslužné parkoviště v docházkové vzdálenosti hned za řekou u sportovní haly Na Hamrech mezi horním a dolním areálem nemocnice u ZŠ TGM,“ ujistil v pondělí zastupitele Jan Birke, s tím, že by se mělo jednat zhruba o stovku parkovacích míst, která budou zadarmo.



Ulehčit současnou situaci by mohla i kyvadlová autobusová linka mezi nádržím nemocnicí. Ta bude spuštěna 1. července. „Pokud by se tato linka ujala a byl o ni zájem, tak by se mohla provozovat i do budoucna,“ dodal náchodský starosta Jan Birke.