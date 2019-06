Stát chce zpoplatnit hlavní silniční tahy v kraji. Obyvatelé obcí v okolí se bojí, že jim kvůli změně bude pod okny projíždět víc kamionů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

Jaký dopad bude mít plán ministerstva dopravy zpoplatnit silnice I. třídy, by mu mohli vyprávět obyvatelé Libřic, Královy Lhoty či dalších obcí ležících v paralele s „jedničkou“ z Hradce Králové do Náchoda. Na této tepně přibyly mýtné brány už před pár lety, a někteří řidiči kamionů proto začali hledat alternativní trasy skrz malé obce. „Je to už neúnosné. Denně tu projede tak šest tisíc aut, kdy každé sedmé je právě kamion,“ uvedla starostka Libřic Eva Hynková. Podle ní se překonání silnice mnohdy rovná hazardu se životem. „Když třeba člověk potřebuje přejít na druhou stranu jen kvůli tomu, aby si zašel koupit rohlíky, musí počkat, než se převalí tak šedesátka aut a utvoří se nějaká mezera,“ uvedla starostka a přidala svoji čerstvou zkušenost: „Nedávno jsem potřebovala přejít křižovatku a nakonec to dopadlo tak, že mě vzal kolega autem s tím, že by byl nerad, aby mě někdo srazil.