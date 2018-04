Názorový boj o radnici pokračuje

Hronov - Ani slavný hronovský rodák Alois Jirásek by asi nevymyslel zamotanější příběh.

Nynější hronovská radnice.Foto: archiv Deníku

Dostane přímá demokracie možnost rozhodnout o potřebě výstavby nové radnice nebo si do toho zastupitelská demokracie nenechá mluvit? Téma, o němž se v pondělí debatovalo ve městě Aloise Jiráska, kde se rozfoukává plamen jménem referendum.

Na jedné straně vedení radnice a zástupce vítězné projekční kanceláře, na straně druhé sedm zástupců přípravného výboru pro konání místního referenda. Zatímco „radniční skupina“ obhajovala myšlenku výstavby nové radnice, zastánci referenda, kterých byla dle ohlasů v hledišti většina, předkládali argumenty, proč by ve stavebních přípravách nemělo město pokračovat. Město však pokračuje. Včera večer se otevíraly obálky s nabídkami na realizaci stavby, která by měla začít za necelé dva měsíce. Přitom referendum, které by o ní rozhodovalo, by se mohlo konat až v termínu podzimních komunálních voleb. Další kapitolu napíše dnešní jednání zastupitelstva.

Téměř 1800 voličů podpořilo iniciativu k uspořádání místního referenda, v němž by se lidé mohli vyjádřit k záměru výstavby nového MěÚ a zároveň k prodeji dvou domů, v nichž nynější úřad sídlí. „Jsem ráda, že lidé přišli a projevili zájem. Diváckou veřejnost bych rozdělila na dvě části – ti, co se chtěli opravdu dozvědět nějaké korektní informace, a pak samozřejmě přívrženci přípravného výboru pro místní referendum, kteří tam nepřišli proto, aby se něco dozvěděli, ale aby nám za všechno vynadali,“ předložila svůj pohled na déle než dvouhodinové setkání s veřejností.

„Z toho setkání jsem měl pocit, že se paní starostka snaží obhájit neobhajitelné,“ říká zmocněnec přípravného výboru pro referendum Karel Jára.

„Pokud zastupitelstvo v něčem rozhodne, tak mi nezbývá než toto rozhodnutí respektovat. Neberte to, že to je ze strany úřadu pohrdání občany,“ snažila se vysvětlit správnost postupu Hana Nedvědová.

„Starostka správně říká, že je vázaná zákonem o obcích, že má plnit usnesení zastupitelstva, ale také tam není řečeno, jak rychle. Již jednou jsme ji vyzvali, aby v této záležitosti nečinila další kroky, ale naopak dělá vše pro to, aby referendum nebylo,“ má jasno Karel Jára.

Dnes v 17 hodin začíná v Malém sále Jiráskova divadla zasedání zastupitelstva, a otázka návrhu na konání místního referenda je bodem programu. Podle zájmu, který lidé projevili při pondělní debatě, když zcela zaplnili mnohem prostornější Sál Josefa Čapka, se dá očekávat pěkná tlačenice. O větším prostoru vedení města ale neuvažovalo.

„Na to jsem opravdu zvědavý. Doufám, že přijde hodně lidí. Třeba se otevřou okna a dají se ampliony do oken, aby to všichni slyšeli,“ krčí rameny Karel Jára.