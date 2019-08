Když počasí dovolí, bude přes dvacet celodřevěných větroňů Orlík a jejich pilotů z Čech, Polska a Německa bojovat o cenné body, které jim po sečtení určí celkové pořadí. Současně se koná doplňkový závod kombi ostatních kluzáků o „Pohár Petra Fialy“. Je to atraktivní podívaná pro veřejnost, zejména v době vzletu (podle povětrnostních podmínek kolem 11.00) a příletů (kolem 16.00). Pro diváky jsou připraveny také vyhlídkové lety po okolí i nabídka občerstvení.

Na zámku v Adršpachu potkáte husitského vojevůdce

16. 8. 2019 ve 14.00 hodin: V zahradě zámku Adršpach se můžete potkat s husitským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova! Prověříte si s ním svou znalost dobových zbraní a dojde i na ukázky historického boje! Vyzkoušet si budete moci také stylové oblečení. Máte řadu zvídavých dotazů? Odpoví vám na ně historička na tematické besedě. Děti také jistě ocení malování na obličej. A že by to chtělo něco na památku? Dobře, tak co třeba památeční fotografie? Organizátoři doporučují rezervaci na info@zamekadrspach.cz.

Co hrají kina v regionu

Pondělí 12. srpna:

Náchod – Kino Vesmír: 18.00 Toy Story 4: Příběh hraček, 20.00 Yesterday

Česká Skalice – Letní kino Rozkoš: 21.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

Úterý 13. srpna

Náchod – Kino Vesmír: 16.00 Toy Story 4: Příběh hraček, 18.00 Lví král, 20.15 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

Česká Skalice – Letní kino Rozkoš: 21.00 Lovení